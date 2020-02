Confira o horóscopo do dia

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com muitos ideais. Dinâmico, está sempre atrás de novos desafios, seja na vida pessoal ou profissional. Exercícios físicos terão papel essencial para uma vida mais equilibrada. Engenhoso, empreendedor e intenso.



Alerta



Os piscianos começam a semana no alerta, e os astros indicam a rotina como o melhor caminho no trabalho. Evite ser exigente com as pessoas à sua volta. Controle os gastos, fique dentro do orçamento. Viagens desfavorecidas. Amor com ciúme.







Áries – Não se indisponha com colegas de trabalho e superiores. Vênus traz dificuldades de relacionamento. Use a diplomacia com a família e seu amor. Adie viagens. C. 893 M. 9346







Touro – Fase em que atrai novos negócios e pessoas interessadas em ajudar. Caso isso aconteça, aproveite para transformar sua vida financeira. Propício para viagens e compras. Organismo perfeito. C. 958 M. 1725







Gêmeos – Astral profissional altíssimo. Muitas oportunidades de ganhos. Desenvolva novos negócios e busque parceria. Ótimo para viagens e compras. Pode tentar em jogos. Conte com Sagitário e Libra. C. 609 M. 5870







Câncer – Fase de muitas mudanças na estrutura familiar, excelente para compra, venda ou reforma da casa própria. Conte com Capricórnio e Aquário. Sua estrela brilha no amor. C. 364 M. 4017







Leão – A influência do Sol e Lua na sua 7ª casa, indica novos contatos no trabalho e negócios. Não perca oportunidade de resolver alguns problemas financeiros. Bom astral com seu amor. C. 410 M. 2263







Virgem – Este dia traz novidades na vida familiar. Fase para acertar o setor financeiro e receber ajuda de todos. O progresso esta presente, mas cuide da saúde, evite exageros alimentares. C. 732 M. 6184







Libra – Dia muito feliz no lar, com seu amor e no trabalho. Chances de receber dinheiro atrasado. Dê toda atenção aos novos negócios. Oportunidade de um novo amor. Saia da rotina. C. 076 M. 2351







Escorpião – Fase em que estará mais ligado aos assuntos domésticos. Invista em negócios imobiliários ou decoração. Dê mais atenção ao seu amor. A vida profissional vem com mudanças. Saúde perfeita. C. 867 M. 4579







Sagitário – Dinamismo é a palavra chave para sair da rotina. Em alta início de negócios em sociedade com Gêmeos e Leão. Bom relacionamento com pessoas que queiram firmar compromisso financeiro. C. 129 M. 3498







Capricórnio – Dia firme, vontade de evoluir no trabalho e negócios em geral. A força será total para iniciar projetos com Libra, Gêmeos ou Escorpião. Amor com muita paixão. Bons acertos no lar. C. 201 M. 0635







Aquário – Este promete ser um bom dia com a família. Intuição forte nos negócios. A pessoa amada esta mais apaixonada e feliz ao seu lado. Pode organizar sua vida profissional. Aceite convites da família. C. 485 M. 7812







Peixes – Dia de alerta, Lua e Sol estão na sua 12ª casa. O ideal é se recolher e não sair da rotina. Desfavorável para novos gastos, compras ou decisões profissionais. É o dia mais negativo no amor. C. 543 M. 8904