Confira o horóscopo do dia 26 de janeiro 

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de personalidade forte, e não teme tomar decisões. Os desafios fazem parte de sua vida. Esta sempre evidência. Os trabalhos que envolvam o público exercerão grande influência neste nativo. É motivado, companheiro e perspicaz.

Alerta

Os nativos de Aquário ficam no alerta até às 20h45, e os astros aconselham rotina. Se puder tire o dia para descansar. Não force a barra com a pessoa amada ou família. Procure ter uma alimentação balanceada. Viagens desfavorecidas.

Áries – quem não gosta de pegar duro no trabalho ou não vê a hora de ir embora, não vai se dar bem com o chefe ariano, que costuma se dedicar totalmente à empresa, não apenas fisicamente, mas com muito entusiasmo. C. 804 M. 7096

Touro – chega ser gratificante trabalhar com este chefe, organizado, meticuloso, que tem paciência para ensinar as tarefas com clareza. Depois, você precisa entrar com o seu talento e dedicação, pois ele é muito exigente. C. 256 M. 1447

Gêmeos – eis um tipo de chefe que muitas pessoas gostariam de ter, inteligente, criativo e sempre aberto ao diálogo. Não é autoritário, embora exija que respeitem as suas decisões. Aprecia funcionário que está sempre inovando. C. 430 M. 3851

Câncer – uma das suas qualidades deste signo é descobrir rapidamente os pontos fortes e fracos e os gostos dos seus funcionários. Às vezes demonstra insegurança, precisando receber apoio moral de todos à sua volta. C. 527 M. 9132

Leão – não é difícil, como se imagina, conviver com uma chefia leonina, tá certo que é uma pessoa que gosta de comandar e não aceita ser contestada, mas também é simpática, talentosa, e valoriza seus funcionários mais dedicados. C. 169 M. 5570

Virgem – Este chefe não é para qualquer um, exige pontualidade, assiduidade, muita organização e, de quebra, um trabalho perfeito. Não espere elogios da chefia virginiana, pois, prefere somente criticar os funcionários. C. 375 M. 4218

Libra – a pessoa deste signo costuma comandar com justiça, raramente apelando para atitude violenta ou drástica. Jamais usaria o cargo para humilhar alguém, pelo contrário, faz de tudo para viver bem com todos. C. 613 M. 5384

Escorpião – A pessoa deste signo gosta de conviver com o poder, embora nem sempre saiba exercê-lo. Tem um pique de trabalho que não é fácil acompanhar e, quem não consegue, corre o risco de ter pouca atenção. C. 881 M. 9043

Sagitário – o sagitariano exerce a chefia com alegria, amizade e descontração, dando muita liberdade de ação aos seus subordinados. Já o tipo reservado, é de pouca conversa e muito exigente. C. 038 M. 6979

Capricórnio – embora seja normalmente uma pessoa séria, comanda com eficiência, pois tem paciência para mostrar com quer o serviço e não costuma erguer o tom da voz para chamar a atenção. C. 742 M. 0621

Aquário – se dependesse deste chefe ninguém ficaria parado, ocuparia espaços com outras tarefas, mesmo de outros setores, para enriquecer o seu conhecimento geral, pois para ele nada é tão bom que não posse ser melhorado. C. 120 M. 2865

Peixes –Esbanja solidariedade humana: se puder, ajuda a todos progredir profissional e financeiramente, mas nem sempre sua bondade é reconhecida, principalmente pelos os que fazem uso dela. C. 995 M. 8706