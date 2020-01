Umuarama recebe R$ 15 milhões para pavimentação e recape de vias

A população de Umuarama, no Noroeste do Estado, vai ganhar novas obras de pavimentação asfáltica. No início da tarde de sábado (25), o secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, João Carlos Ortega, entregou editais de homologação no valor total de R$ 15,25 milhões em solenidade com o prefeito do município, Celso Luiz Pozzobon.

Ao todo, serão realizados trabalhos em 11 pontos diferentes. A área a ser asfaltada é de 27.096,82 m2, além de outros 18.521,81 m2 de recapeamento com recursos do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), do Governo do Estado.

O secretário destacou a importância da parceria com Umuarama. “Temos cerca de 17 ações no município, que vão de entrega de veículos e equipamentos à liberação de recursos para pavimentação e recape, além de um terminal rodoviário. Isso tudo fomenta a economia local e ajuda no desenvolvimento regional", salientou Ortega.

Ele ainda lembrou a importância de os municípios manterem documentação e certidões em dia, para que os recursos possam ser distribuídos a todas as regiões do Estado. “Para que o Governo repasse os recursos, é necessário que a prefeitura tenha um controle rígido das contas e certidões, além dos projetos executivos dentro das vocações locais", afirmou.

O prefeito de Umuarama disse que a assinatura dos editais vai beneficiar toda a região. "Sabemos da importância de Umuarama para todos os municípios do entorno. Com mais desenvolvimento urbano damos qualidade de vida para a população, deslocamento seguro para quem nos visita e nos tornamos mais atrativos para investimentos da região", afirmou.

Cabe à Prefeitura a execução das obras, que serão iniciadas nas próximas semanas. Tanto a pavimentação quanto o recape serão feitos com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). Os trabalhos incluem rede de drenagem de águas pluviais, ciclovia, sinalização viária e iluminação pública.

PARQUE - No mesmo evento, foi assinada a liberação de mais de R$ 900 mil, direcionados à implantação de um parque urbano em Umuarama. O objetivo é a preservação do meio ambiente de forma sustentável, além de oferecer mais um espaço de lazer para a população. O parque ficará na localidade de 28 de Outubro, próximo à Cachoeira do Chuvisco.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, destacou que as ações beneficiam mais que Umuarama. "Todas as ações vão beneficiar os municípios dos arredores deste grande polo, ajudando no crescimento desta região como um todo", afirmou.

PRESENÇAS - Acompanharam a solenidade o vice-presidente da Associação dos Municípios de Entre Rios (Amerios), Alírio Mistura; o presidente da Câmara de Vereadores de Umuarama, Noel do Pão, além de vereadores da cidade e prefeitos de municípios da região, autoridades locais e representantes da sociedade civil organizada.

Confira a lista das ruas que vão receber ações de pavimentação e recape:

- Belo Horizonte, entre Eloy Baptista Lopes e limite do Jardim América II;

- Montes Claros, entre Eloy Baptista Lopes e limite do Jardim América II;

- Tietê, entre Eloy Baptista Lopes e limite do Jardim América II;

- Fortaleza, entre Eloy Baptista Lopes e Três Corações;

- Marília, entre Eloy Baptista Lopes e Avenida Rio Grande do Sul;

- Catanduva, entre Eloy Baptista Lopes e Avenida Rio Grande do Sul;

- Eloy Baptista Lopes, entre Belo Horizonte e José Dias Lopes;E nas Avenidas:

- Dr. Ângelo Moreira da Fonseca, entre Tomé de Souza e a Rotatória da PR-323

- Viçosa, entre Eloy Baptista Lopes e limite do Jardim América II ( Pista 1 e 2);

- Ivo Shizuo Sooma, prolongamento da PR-489, na saída para Xambrê;

- Portugal, trecho entre Monteiro Lobato e o Trevo da Estrada Bonfim, antiga PR-482, saída para Maria Helena;

