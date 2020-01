Governo libera R$ 2,2 milhões para revitalizar ruas e avenidas de Cianorte

O Governo do Estado liberou R$ 2,2 milhões para obras de revitalização de 40 vias, entre ruas e avenidas, de Cianorte, na Região Noroeste do Paraná. Os recursos foram confirmados pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior neste sábado (25), em evento realizado no município. Os trechos receberão nova pavimentação asfáltica e sinalização horizontal, melhorando a segurança de pedestres e motoristas. A contrapartida da prefeitura é de R$ 240 mil.

“São investimentos importantes para o município, colaboram com o desenvolvimento de Cianorte e assim a cidade pode seguir crescendo”, destacou Ratinho Junior. O governador disse que o Governo do Estado busca melhorar o desenvolvimento de cidades polo do Paraná e esta estratégia beneficia diretamente os municípios menores do entorno.

Além de Cianorte, citou Paranavaí, Campo Mourão e Umuarama como cidades da região capazes de induzir o desenvolvimento regional. “Temos que aproveitar esse bom momento do Paraná para que as cidades se fortaleçam cada vez mais. As cidades polo indo bem, tudo nos arredores vai bem e o Paraná cresce como um todo”, afirmou o governador.

Prefeito de Cianorte, Claudemir Romero Bongiorno explicou que as vias cortam bairros importantes do município, com destaque para várias ruas e avenidas da região central. “A cidade vai ficar toda recapeada, com ruas em ótimo estado para motoristas e pedestres. Cianorte ganha muito em mobilidade com esse investimento”, afirmou.

DESENVOLVIMENTO URBANO – Os recursos são da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas e integram o Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), linha de crédito operacionalizada junto com a Fomento Paraná e o Paranacidade.

O secretário João Carlos Ortega explicou que serão 68 mil metros quadrados de nova pavimentação, ligando pontos importantes do município, com trânsito intenso. “É mais qualidade de vida, beneficiando a vida de um número importante de pessoas”, disse.

“A determinação do governador é que as secretarias intensifiquem a parceria com os municípios para levar obras importantes que melhorem a vida das pessoas. Temos esse compromisso com as prefeituras”, acrescentou Ortega.

INVESTIMENTO – O secretário reforçou que este é um novo pacote de ações urbanísticas em Cianorte. Em novembro, lembrou Ortega, foram inauguradas as obras da nova pavimentação da Avenida José da Silva, no valor de R$ 4.490.533,07. Neste sábado (25), o governador Ratinho Junior conheceu a revitalização da via.

“Uma avenida estruturante que ganhou acessibilidade e sinalização, reforçando a parceria do Governo do Estado com Cianorte”, afirmou Ortega.

PRESENÇAS – Participaram da cerimônia o secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Marcio Nunes; os deputados estaduais Delegado Fernando, Do Carmo e Jonas Guimarães, os prefeitos Ulisses Maia (Maringá), Océlio Leite (São Tomé), Orlando Frazato (Japurá), Marcos Marcolino (Brasilândia do Sul), Moacir Valentini, Tatinha (Jussara), Walter Perez (Terra Boa); o prefeito de Pérola e presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Darlan Scalco; além de lideranças políticas e empresariais da região.

BOX

Quarenta vias serão revitalizadas em Cianorte

Ao todo, 31 ruas e 9 avenidas receberão nova pavimentação asfáltica. Confira os trechos:

RUAS

Castro Alves, entre Rua Manoel da Nóbrega e Avenida Dr. José Roberto Furquim de Castro;Alvares Cabral, entre Avenidas Bahia e Brasil;Cristovão Colombo, entre Avenidas Brasil e Souza Naves;Alvares Cabral, entre Avenidas Brasil e Souza Naves;Alvares Cabral, entre Avenidas Souza Naves e América;Tiradentes, entre Nilo Peçanha e Avenida Allan Kardec;Rodrigues Alves, entre Tiradentes e Fernão Dias;Floriano Peixoto, entre Tiradentes e Avenida América;Fernão Dias, entre Rodrigues Alves e Floriano Peixoto;Tiradentes, entre Avenida Allan Kardec e Campos Sales;Fernão Dias, entre Avenida Allan Kardec e Campos Sales;Campos Sales, entre Tiradentes e Padre Anchieta;Padre Anchieta, entre Campos Sales e Avenida América;

Mauá, entre Avenidas Amazonas e Acre;Monte Verde, entre Avenidas Amazonas e Acre;Washington Luiz, entre Avenida Amazonas e Travessa Marte;Monte Verde, entre Xavier da Silva e Avenida Amazonas;Timbiras, entre Avenida Europa e Capixingui;Duarte da Costa, entre Timbiras e Avenida Europa;Parecis, entre Mem de Sá e Avenida Europa;Mem de Sá, entre Timbiras e Avenida Europa;Capixingui, entre Avenidas Santos Dumont e América;Parecis, entre Adolfo Estevanato e Capixingui;Begônia, entre Jasmin e Rua Sem Nome;Dália, entre Ipomeia e Avenida Santos Dumont;Fritilaria, entre Ipomeia e Avenida Santos Dumont;Uruguaiana, entre Joinville e Blumenau;Blumenau, entre Uruguaiana e Largo Spartacos;Rua Sem Nome, entre Jerusalém e Dália;

Uberaba, entre Santos e Santo André;Santo André, entre Uberaba e Juiz de Fora;Juiz de Fora, entre Sorocaba e Avenida Amazonas;Arthur Bernardes, entre Fernão Dias e Barão do Rio Branco;Barão do Rio Branco, entre Avenida Arthur Thomas e Arthur Bernardes;Marques de Olinda, entre Parecis e Henrique Dias;Henrique Dias, entre Avenida Arthur Thomas e Timbiras;

AVENIDAS

Bahia, entre Alvares Cabral e Praça Santos Dumont;Brasil, entre Cristóvão Colombo e Praça Santos Dumont;Allan Kardec, entre Avenida Marajó e Itajahi;Allan Kardec, entre Cassanguá e Tijuco;Allan Kardec, entre Aquidauana e Avenida Maranhão;Europa, entre Largo João XXIII e Avenida América;América, entre 12 de Outubro e Avenida Brasília;América, entre Manoel Humberto Rouiller e Vicente Coutinho;

Paraíba, entre Maringá e Avenida Mato Grosso;Allan Kardec, entre Avenidas Leopoldina e Marajó;Marajó, entre Avenidas Allan Kardec e Industrial;São Paulo, entre Avenidas América e Rio Branco;Brasil, entre Avenida Mato Grosso e Princesa Izabel.