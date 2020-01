Justiça suspende resultado do Sisu e cobra governo por erros

A Defensoria Pública da União (DPU) afirmou na noite desta sexta-feira (24) que obteve uma liminar na Justiça Federal de São Paulo que determina que o governo comprove a correção de erros no resultado das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. A decisão pede ainda a suspensão da divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a partir do dia seguinte ao término do prazo, previsto no cronograma do Ministério da Educação (MEC) para este domingo (26).

“Aos réus que comprovem documentalmente que a revisão ex officio das notas das provas nas quais foram identificadas falhas foram consideradas para a readequação das notas de todos os candidatos no Enem, em razão da teoria da resposta ao item, indicando-se quais eram os parâmetros antes e depois da revisão; e que todos os solicitantes de revisão tiveram seu pedido atendido, ainda que a nota não tenha sido alterada, e que foram adequadamente informados de tal decisão”, diz o ofício.



A sentença, proferida pela 8ª Vara Cível Federal de São Paulo, impede ainda a divulgação dos resultados seja feita como previsto na segunda-feira (27).

