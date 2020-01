Confira o horóscopo do dia

Quem nasceu hoje



Está sempre em busca de novos desafios. A rotina é a sua maior inimiga. Capacitado e inteligente, conseguirá atrair apoio de pessoas importantes. É inteligente, bondoso e independente.





Alerta



Os aquarianos passam o sábado no alerta, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Não entre de cabeça em negócios duvidosos. Adie compras. Evite ser intransigente com o par afetivo e família.







Áries – Fase em que deve administrar seus interesses profissionais com calma. Determinação será a palavra desta fase para que nada saia do programado. Planeje ficar ao lado do seu amor durante o final de semana. C. 837 M. 5364







Touro – Capacidade você tem de sobra para alcançar seus objetivos, por isso, não deixe nada pendente no seu trabalho. Aproveite seu magnetismo para ter um dia em alto astral. Muita harmonia para namorar. C. 504 M. 3617







Gêmeos – Você já sentiu que esta numa fase de crescimento. Se pretende investir em suas idéias, o momento é agora. Se precisar, não tenha receio em pedir apoio dos colegas. No amor, ótima noite para se divertir. C. 719 M. 2031







Câncer – Com planejamento será fácil chegar onde quer no trabalho. Pode sair para compras de uso pessoal. Valorize pequenos gestos do seu amor. Aproveite para colocar a conversa em dia com os amigos. C. 065 M. 6189







Leão – Fique atento ás oportunidades que surgirem no seu caminho e poderá alcançar seus objetivos. A família vai querer sua atenção durante o final de semana. Acredite no seu poder de sedução para conquistar. C. 113 M. 9720







Virgem – O trabalho e as finanças estão em alta. Pense positivo para atrair coisas boas. O seu par afetivo estará mais carinhoso do que nunca. Pode convidar a família e amigos para estarem ao seu lado. C. 926 M. 47087







Escorpião – Com força de vontade e determinação você conseguirá seus objetivos. Deixe que todos conheçam suas qualidades. Paixão envolvendo sua vida afetiva. Aproveite para deixar seu lar com a sua cara. C. 774 M. 2695







Libra – Pode ir em frente com mudanças que vem adiando no seu trabalho. Viva novas experiências nesta fase positiva. O clima romântico vai esquentar com seu par afetivo. Tente em jogos e sorteios. C. 358 M. 8279







Sagitário – A fase continua positiva para você dar uma arrancada em direção ao sucesso profissional e financeiro. Terá apoio dos astros para conquistar alguém especial. Pode sair para festas e encontros de amigos. C. 491 M. 7582







Capricórnio – Esta é a hora de colocar a mão na massa e fazer acontecer no seu trabalho. Você terá habilidade para planejar melhor como gastar seu dinheiro. Libere seu charme e arrase numa conquista. C. 980 M. 4456







Aquário – Você esta passando pelo alerta e tem um dia difícil, portanto evite qualquer mudança no trabalho ou decisões na área financeira. Procure ser discreto quando estiver com seu par afetivo. C. 652 M. 0843







Peixes – O Sol transita pela sua desfavorável 12ª casa astral. Seja cauteloso ao negociar, ou poderá ter grandes perdas neste setor. Aproveite o final de semana para descansar e repor as energias. C. 246 M. 1903