Terremoto de magnitude 6,8 deixa ao menos 4 mortos no leste da Turquia

Um terremoto com magnitude preliminar de 6,8 abalou o leste da Turquia nesta sexta-feira, 24, causando o colapso de alguns edifícios e matando pelo menos quatro pessoas, disseram autoridades turcas.O terremoto aconteceu às 20h55 do horário local, a 6,7 quilômetros de profundidade, perto da cidade de Sivrice, na província oriental de Elazig, afirmou a Presidência de Gerenciamento de Desastres e Emergências do país, ou Afad.

Foi seguido por vários tremores secundários, os mais fortes com magnitudes 5,4 e 5,1.Elazig fica a 750 quilômetros a leste da capital, Ankara. O ministro do Interior Suleyman Soylu disse que duas das vítimas estavam na província de Elazig e outras duas em Malatya, segundo a agência estatal Anadolu.Antes, Soylu disse à emissora NTV que os socorristas tentavam alcançar os sobreviventes depois que um prédio de quatro ou cinco andares desabou na cidade de Maden, em Elazig.

Quatro ou cinco prédios desabaram em Sivrice, onde duas pessoas ficaram feridas, disse ele.O administrador local Cuma Telceken disse que até sete pessoas estão presas dentro de dois prédios desabados em Maden.Soylu estava em uma reunião sobre a preparação para terremotos quando o terremoto ocorreu. Equipes de resgate de províncias vizinhas foram despachadas para as áreas afetadas, informou a Agência Anadolu.

O ministro da Defesa, Hulusi Akar, disse que as tropas estão de prontidão para agir.O centro de sismologia Kandilli, em Istambul, disse que o terremoto mediu 6,5, enquanto o Serviço Geológico dos EUA deu a magnitude preliminar de 6,7, e disse que o terremoto afetou não apenas a Turquia, mas também a Síria, a Geórgia e a Armênia.Diferentes centros de monitoramento de terremotos frequentemente dão estimativas diferentes.

A NTV disse que o terremoto foi sentido em várias províncias turcas e registrou pessoas correndo ao ar livre em pânico.A Turquia fica em cima de duas grandes falhas e terremotos são frequentes. Dois terremotos fortes atingiram o noroeste da Turquia em 1999, matando cerca de 18 mil pessoas. Um terremoto de magnitude 6 matou 51 pessoas em Elazig em 2010. ASSOCIATED PRESS.