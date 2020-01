Justiça manda pagar pensão mensal de R$ 100 mil à viúva de Gugu Liberato

A Justiça de São Paulo acolheu pedido de pensão à viúva do apresentador de TV Gugu Liberato, Rose Miriam di Matteo e fixou alimentos provisórios em seu favor, a serem pagos pelo espólio, no valor de R$ 100 mil por mês.A decisão foi tomada pelo juiz da 9.ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Central da Capital.

Gugu morreu no dia 22 de novembro do ano passado, vítima de um acidente doméstico, ao cair de uma altura de cerca de quatro metros na residência onde morava em Orlando, nos Estados Unidos.

Ele caiu quando fazia um reparo no ar condicionado da casa. Deixou Rose e três filhos - João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sophia, de 15.Na decisão o juiz ressalta que o valor é equivalente ao que Gugu destinou para sustento da mãe dele, Maria do Céu.

"Bem satisfaz, ao menos para este momento, a equação possibilidades do alimentante (espólio) e necessidades da alimentada", anotou o magistrado.O pedido foi feito pelos advogados Nelson Wilians e João Vinícius Manssur, que representam Rose di Matteo."A decisão foi sensível ao momento que passa Rose Miriam di Matteo.

Após a morte de Gugu, que era o mantenedor dela e dos filhos, ela ficou sem recursos até para manter as despesas de casa", afirma o advogado Nelson Wilians, em nota.