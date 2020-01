Corpo encontrado em Hamburgo é de brasileiro desaparecido

Matheus Gabriel Amaro desapareceu em setembro após ir a uma casa noturna na cidade. Inquilino do apartamento onde estava o corpo está preso. Causa da morte do brasileiro ainda não foi divulgada.A polícia de Hamburgo confirmou nesta sexta-feira (24) que o corpo encontrado em um apartamento da cidade é do brasileiro Matheus Gabriel Amaro, de 29 anos, desaparecido desde setembro na Alemanha. Não foram divulgadas mais informações sobre o crime.

A descoberta ocorreu no domingo, durante uma batida policial em um imóvel alugado por um cidadão italiano de 45 anos no bairro de Neustadt. O corpo estaria num quarto fechado e coberto por uma toalha.

De acordo com a polícia, o inquilino do apartamento foi apontado por uma testemunha como uma das últimas pessoas a terem contato com Matheus. O suspeito foi detido preventivamente, e a polícia investiga se ele é o responsável pela morte. Na ocasião, os investigadores afirmaram que possivelmente o corpo já estava no apartamento há "bastante tempo". A polícia não divulgou qual a relação entre os dois e nem a motivação do crime.

Segundo o jornal Hamburger Morgenpost, o suspeito do crime teria dito que Matheus morreu de overdose. Os investigadores, porém, não acreditam nesta versão. A causa da morte ainda não foi divulgada pela polícia.

Matheus era especialista em informática e desapareceu em Hamburgo, onde morava e trabalhava há quase quatro anos. Ele sumiu em 21 de setembro de 2019, depois de dizer a amigos e parentes que iria a uma casa noturna. Na segunda-feira seguinte, colegas de trabalho avisaram a polícia após o brasileiro não aparecer para trabalhar.

Ele estava com passagem comprada para férias no Brasil para o dia 5 de outubro, mas não embarcou. Desde o desaparecimento do jovem, a família de Matheus tentou obter informações sobre ele colando cartazes nas ruas de Hamburgo.

A polícia de Hamburgo também procurou o brasileiro, publicando cartazes com fotos e descrição física do rapaz. A embaixada do Brasil em Berlim também divulgou a foto do jovem nas redes sociais e pediu que ela fosse compartilhada para alcançar o maior número de pessoas possível.

