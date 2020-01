Canal Brasil estreia série “Milton e o Clube da Esquina”

Um estúdio isolado, com vista cinematográfica para as bucólicas montanhas de Minas Gerais serviu de cenário para um grande reencontro: foi ali que Milton Nascimento reuniu a turma do Clube da Esquina para regravar músicas que marcaram a sua carreira. Em meio a essa jam histórica, o ator Gabriel Leone conduz um bate-papo em que Lô Borges, Márcio Borges, Ronaldo Bastos e Milton relembram histórias da época em que as canções foram gravadas.

O resultado dessa reunião, que conta ainda com convidados especias como Seu Jorge, Gal Costa, Criolo, Maria Gadú, Samuel Rosa, Iza e Ney Matogrosso, pode ser conferido nos seis episódios da série original Canal Brasil “Milton e Clube da Esquina”, que estreia no dia 31/01, às 22h30. Após a exibição na televisão, todos os episódios estarão disponíveis no Canal Brasil Play também para não-assinantes.

Com produção da Gullane, direção assinada por Vitor Mafra, argumento de Fabiano Gullane e roteiro de Danilo Gullane, Marcelo Dantas e Vitor Mafra, a atração se baseia no livro “Os Sonhos Não Envelhecem – Histórias do Clube da Esquina”, de Márcio Borges, e encerra a turnê de Bituca dedicada ao álbum duplo lançado no início da década de 1970: “Esse projeto busca trazer para o público brasileiro e mundial um pouco do talento do Milton e de todos os parceiros que foram responsáveis pelo Clube da Esquina. É uma alegria para nós da Gullane trazer esse grande projeto em parceria com o Canal Brasil; esperamos que a série possa trilhar o mesmo caminho de sucesso que as músicas trilharam” afirma Fabiano Gullane.

No episódio de estreia, Milton Nascimento recebe Seu Jorge, Samuel Rosa e Lô Borges. Da esquina em Belo Horizonte que deu nome ao grupo até as influências mundiais, Milton e Lô relembram as primeiras composições e as dificuldades, como a resistência da gravadora em investir em Lô Borges, então um garoto desconhecido. “Clube da Esquina”, “Para Lennon & McCartney” e “Clube da Esquina Nº 2” são reinterpretadas.

Criado no início dos anos de 1970, O Clube da Esquina é lembrado até hoje, mesmo com uma discografia de apenas dois álbuns, como um dos conjuntos mais revolucionários da história da música brasileira. A banda por onde passaram Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Tavito e Wagner Tiso, entre outros, compôs canções que habitam a memória afetiva dos brasileiros em uma mistura de MPB, bossa nova, rock, psicodelia e jazz de sonoridade única. “Essa série foi um projeto marcante para mim.

Principalmente pela forma como tudo foi feito, em Minas Gerais, cercado pelas montanhas de minhas tantas memórias. E onde eu tive o privilégio de receber algumas das pessoas mais importantes do meu convívio. Artistas, músicos, profissionais e técnicos dos quais tenho a mais profunda amizade e admiração. Ter tido a chance de vivenciar todos aqueles amigos reunidos no lugar onde tudo começou, dividindo a mesma casa durante os vários dias de gravação e, o mais bonito de tudo isso, com um único objetivo: cantar e contar as canções do Clube da Esquina”, conta Milton Nascimento.

A atração completa as comemorações de aniversário do disco dublo Clube da Esquina, que, em 2019, ganhou turnê pelo Brasil e por nove países, com lotação esgotada. Os álbuns são um marco na história da MPB e Milton Nascimento decidiu fazer uma homenagem em grande estilo, com um projeto especial inteiramente dedicado ao Clube da Esquina.