Pais podem se beneficiar do Ótica Cidadã para adquirir óculos de grau com valor acessível para os filhos

Iniciativa social presente em 23 estados e no DF promove o acesso a óculos de grau a preço popular, sendo uma oportunidade única para famílias assalariadas que ganhem até R$ 1.200 e necessitam fazer a correção visual de suas crianças. Hoje estima-se que 80% das que estão em idade escolar nunca fizeram exames capazes de identificar problemas que prejudicam o aprendizado

Diante de tantas demandas e da rotina escolar diária, os pais acabam ignorando uma questão essencial: os cuidados com a saúde visual dos pequenos. Isso nem sempre acontece por falta de zêlo, mas por desconhecimento ou questões financeiras. Tendo como preocupação solucionar problemas de visão que venham a prejudicar o desenvolvimento escolar, o programa Ótica Cidadã facilita o acesso aos óculos de grau às famílias, oferecendo-os a um preço acessível em óticas parceiras de diversas regiões do país. Os óculos completos (incluindo a armação e o par de lentes) podem ser adquiridos por R$ 60 (sessenta reais) por aqueles que comprovarem rendimentos até R$ 1.200, incluindo beneficiários do Programa Bolsa Família e desempregados.

Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), 10% dos alunos primários necessitam de correção por apresentarem algum tipo de deficiência visual, como: miopia, astigmatismo e hipermetropia. O médico oftalmologista Cesar Lipener destaca que sinais como dores de cabeça, dificuldade ou cansaço à leitura, falta de atenção e/ou concentração são sintomas que dificultam o aprendizado e podem ser um indício de que a criança esteja com algum problema visual que necessite correção com óculos, especialmente em idade escolar e pré-escolar. “É nesta faixa etária que ocorre o desenvolvimento do sistema visual sendo assim, muito importante que a criança seja examinada nesta fase. Pois, quanto mais cedo se descobre o problema, melhor será o prognóstico após a sua correção com óculos”, lembra. Ele ainda ressalta que “80% das crianças em idade escolar nunca fizeram exames”.

De acordo com o Instituto Data Popular, estima-se que, no Brasil, mais de 20 milhões de indivíduos sofrem com problemas de visão (em torno de 10% da população) e não têm acesso aos óculos de grau. “Com o Ótica Cidadã, conseguiremos beneficiar ainda mais pessoas que não têm condições financeiras de comprar seus óculos e, consequentemente, evitar problemas como a evasão escolar em decorrência dos problemas de visão”, diz Sandra Abreu, diretora do Instituto Ver & Viver, responsável pela iniciativa. “Dados estatísticos mostram que 80% dos problemas com a visão podem ser facilmente resolvidos com um par de óculos”, complementa Sandra.

O programa, que foi lançado no segundo semestre de 2017 continua expandindo a sua a rede de óticas. Com presença em 23 estados e no DF, atualmente o Ótica Cidadã já conta com mais de 454 óticas cadastradas em todo país. O objetivo é chegar, gradativamente, a mais de 500 lojas em todo o Brasil oferecendo o benefício aos usuários de baixa renda e melhorar suas vidas através da visão.

O benefício

Os óculos oferecidos são voltados para a correção de miopia, hipermetropia ou astigmatismo. O programa atende assalariados, aposentados e pensionistas com rendimento de até R$ 1.200 e beneficiários do Bolsa Família, além dos filhos menores e cônjuge do titular. Também têm direito a comprar os óculos completos (incluindo a armação e o par de lentes) ao valor de R$ 60, desempregados que comprovem seu último salário de até R$1.200,00. Basta apresentar a prescrição feita por um médico oftalmologista, juntamente com a documentação exigida.

O participante deve acessar o site www.oticacidada.org.br, localizar as óticas que fazem parte do programa e levar a receita médica com validade de até seis meses — o oftalmologista é o único profissional que pode realizar o exame de vista.

Sobre o Instituto Ver & Viver (IVV)

O Instituto Ver & Viver (IVV) é uma associação sem fins lucrativos, que tem como patrocinadores as empresas do Grupo Essilor, presentes em mais de 120 países, cuja missão é proporcionar às pessoas uma melhor qualidade de vida através da visão. No Brasil, o Instituto é responsável pela implantação e operacionalização do projeto 2.5 New Vision Generation. Através de campanhas que percorrem o país, o Instituto Ver & Viver forma parcerias para corrigir a visão da população carente de maneira inovadora. Desde 2014, o Instituto já corrigiu a visão de mais de 280 mil pessoas em diversas regiões do Brasil. Para mais informações: www.institutovereviver.org.br