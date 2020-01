'Cada vez mais, o índio é um ser humano igual a nós', afirma Jair Bolsonaro

Durante a tradicional transmissão ao vivo nas redes sociais que faz nas quintas-feiras, o presidente Jair Bolsonaro falou que "cada vez mais, o índio é um ser humano igual a nós".

A declaração foi feita nesta quinta-feira, 23, enquanto o presidente explicava a criação do Conselho da Amazônia e ações de seu governo para a proteção de terras indígenas. "O índio mudou, tá evoluindo. (...) Fazer com que o índio cada mais se entregue à sociedade e seja cada vez mais dono da sua terra indígena", declarou o mandatário.



Na última terça-feira (21) o governo já havia anunciado a criação do Conselho da Amazônia, liderado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, e da Força Nacional Ambiental, cuja atuação também seria prioritariamente na Floresta Amazônica. O grupo será composto por órgãos ambientais e policiais militares da região e de outros Estados, mas ainda não há prazo para iniciar os trabalhos.

Já o órgão liderado por Mourão fará um trabalho de ação coordenada interministerial para o "desenvolvimento sustentável", segundo Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Ele tratará dos esforços de fiscalização, regularização fundiária, zoneamento econômico e pagamento de serviços ambientais.

Crime de racismo

De acordo com Sonia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB e candidata a vice-presidente do Brasil pelo PSOL em 2018, a entidade irá denunciar Bolsonaro na Justiça pelo crime de racismo.

Estadão Conteúdo