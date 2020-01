Comissão da Juventude ouviu os anseios e aflições dos adolescentes em uma audiência com música e dança

“Ao longo de minha vida sempre estive envolvido com os movimentos da juventude. O Poder Legislativo tem a possibilidade de avançar com benefícios aos jovens paranaenses”, afirmou o deputado Galo (PODE) no balanço que fez sobre os trabalhos da Comissão de Defesa dos Direitos da Juventude, na Assembleia Legislativa do Paraná. O parlamentar, que preside a Comissão, destacou a audiência pública promovida em abril que reuniu estudantes de todo o estado para discutir o bullying nas escolas e a gravidez na adolescência.

“Deu para sentir a necessidade da juventude, que é o nosso futuro e precisa de espaço, por politicas públicas que partam da Assembleia Legislativa para o segmento, tão importante em nossa sociedade”, explicou Galo sobre o evento realizado no Plenarinho da Casa. “Aprendemos neste ano que não basta apenas a cobrança do governo passado, ou de quem seja, do que se deve fazer pelos direitos da juventude. Foi um ano de troca de experiências que vai melhorar nossa aplicação para a pauta em 2020”, destacou.

A Comissão se reuniu ainda sete vezes durante 2019 para deliberar sobre projetos de lei aos jovens paranaenses e discutir ofícios que foram encaminhados às secretarias estaduais que tratam dos cuidados com esta população. Questionamentos foram propostos sobre paralisações de obras dos Centros da Juventude em municípios paranaenses, como Paranaguá e Prudentópolis. As reclamações foram enviadas à Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF).

A Comissão de Defesa dos Direitos da Juventude conta ainda como membros titulares os deputados: Rodrigo Estacho (PV), vice-presidente; Boca Aberta Jr. (PROS); Goura (PDT); Paulo Litro (PSDB); Professor Lemos (PT); e Soldado Fruet (PROS).