Inserção da Rota do Sonho Lindo nas regiões turísticas do Paraná se torna lei

A Rota Sonho Lindo, uma rota de turismo rural formada por 48 atrações distribuídas em 13 circuitos em 39 municípios, está oficialmente nas Regiões Turísticas do Norte, do Norte Pioneiro e do Vale do Ivaí.

Um projeto de lei de autoria do deputado estadual Cobra Repórter (PSD) se tornou na lei 20042/19, sancionada em novembro de 2019 pelo governador Ratinho Junior e instituiu a Rota do Sonho Lindo nas regiões turísticas do Paraná.

Integrante da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Cobra Repórter é um dos maiores apoiadores do turismo regional e religioso do Paraná. Em seu mandato, já apresentou e aprovou projetos de lei que incluem nos roteiros turísticos e no calendário oficial de eventos, rotas turísticas e festas religiosas.

" A inclusão da Rota Sonho Lindo tem o objetivo de fortalecer o roteiro, fomentar o desenvolvimento regional, proporcionar a geração de empregos e movimentar o comércio e a indústria dos municípios participantes. Além disso, é uma oportunidade de valorizar a cultura e a história locais”, afirmou.

Os integrantes da Rota Sonho Lindo, João Gouveia Cezar e Denise Fertonani Araujo, estiveram na quarta-feira (22), com o deputado estadual Cobra Repórter em Londrina e agradeceram ao deputado pelo empenho na inclusão da Rota no roteiro turístico do Paraná.

A Rota Sonho Lindo é composta por 48 atrações turísticas, culturais e naturais localizadas nos seguintes municípios: Alvorada do Sul, Andirá, Arapongas, Apucarana, Assaí, Bandeirantes, Cambará, Cambé, Carlópolis, Centenário do Sul, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Grandes Rios, Ibaiti, Ibiporã, Itambaracá, Ivaiporã, Jaguapitã, Londrina, Marilândia do Sul, Maringá, Mauá da Serra, Nova Fátima, Ortigueira, Porecatu, Ribeirão Claro, Rolândia, Sabáudia, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina, São Jeronimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sertaneja, Sertanópolis, Siqueira Campos, Tamarana, Tomazina, Uraí.

A Rota é integrada por 13 municípios do Norte, Norte Pioneiro e do Vale do Ivaí, possuindo os seguintes circuitos temáticos: Circuito das Águas; Circuito Pé de Serra; Circuito Pioneiros; Circuito de Aventura; Circuito Terra Viva; Circuito do Agronegócio; Circuito Nipo Brasileiro; Circuito Ouro Verde; Circuito Gastronômico Cultural; Circuito de Compras; Circuito Pedagógico; Circuito Receptivo e Circuito Turismo Rural.