Grêmio goleia Santos e avança à semifinal contra o Juventude

O Grêmio se classificou na noite desta quinta-feira (23) para as semifinais da 32ª Copa Santiago de Futebol Juvenil ao aplicar uma goleada de 4 a 1 sobre o Santos, no Estádio Alceu Carvalho, na cidade de Santiago (RS). O adversário do Grêmio na semifinal será outro time gaúcho, o Juventude, que também assegurou vaga hoje (23) ao derrotar nos pênaltis o 3 de Febrero, do Paraguai. A partida da semifinal entre Grêmio e Juventude será amanhã (24), às 21h, com transmissão ao vivo pela TV Brasil.

O Grêmio é o segundo clube com maior número de títulos da Copa Santiago - foram sete conquistas - atrás somente do Intenacional, o terceiro gaúcho classificado hoje (23), que lidera com 14 títulos. Já o Juventude, time da Serra Gaúcha, luta pelo título ainda inédito na história do clube.

Jogo

O Tricolor Gaúcho entrou em campo colocando pressão. Aos 22 minutos, após escanteio, o zagueiro Lucão subiu mais alto que a zaga adversária e marcou de cabeça. E ele mesmo fez o segundo, também de cabeça, oito minutos depois, em bola levantada em cobrança de escanteio. O Grêmio ainda teve mais chances de ampliar, mas foi para o intervalo com a vantagem de 2 a 0 no placar. No segundo tempo, o Santos diminuiu logo aos oito minutos, com um golaço de Fernando. Em busca do empate, o Peixe avançou, mas ficou vulnerável na defesa. O terceiro gol do Grêmio foi construído a partir de uma bela jogada do volante Sarará pela esquerda, que cruzou para Luís Pedro finalizar com categoria. E teve mais: nos minutos finais Matheus Machado soltou uma bomba de fora da área e completou a goleada de 4 a 1, colocando o Grêmio na semifinal da Copa Santiago.