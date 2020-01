Regina Duarte leva filho a reuniões com o governo

Bolsonarista raiz e declaradamente de direita, o diretor e empresário Andre Duarte Franco, de 49 anos, filho mais velho da atriz Regina Duarte, participou das primeiras reuniões dela com ministros e o presidente Bolsonaro em Brasília, o que é tratado como um período de testes para que ela assuma a Secretaria Especial de Cultura.

Em vídeos e fotos que circularam nas redes sociais do governo federal, Andre Duarte aparece na quarta, 22, sentado à mesa com ministros no Palácio do Planalto, entre eles Jorge Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e Marcelo Álvaro Antônio (Turismo). A reunião tratou da estrutura e das competências legais da Secretaria Especial de Cultura, sucessora do antigo Ministério da Cultura.

Surfista, Andre Duarte é dono da Plateia Produções Artísticas LTDA., empresa que faz agenciamento de atores ao mercado publicitário, promoções de eventos e produções teatrais. A mãe e a irmã, a atriz Gabriela Duarte, já foram sócias da empresa, que funciona desde 1985. Ambos são filhos de Regina com o ex-marido Marcos Flávio Cunha Franco.

Andre Duarte frequentou manifestações governistas na Avenida Paulista, tem proximidade com lideranças do movimento de direita Nas Ruas, do qual faz parte a deputada Carla Zambelli (PSL-SP), que viajou com Regina a Israel, em dezembro de 2018, para intercâmbio cultural. O deputado Delegado Pablo Oliva (PSL-AM) também integrou a comitiva. Em 2019, Regina viajou duas vezes a Brasília para reuniões do Conselho Pátria Voluntária, no Ministério da Cidadania, comandado pelo deputado Osmar Terra (MDB-RS), à época, superior imediato da Secretaria de Cultura. As despesas foram custeadas pelo Tesouro.

