PM interrompe ensaio de maracatu na praia de Caiobá, no litoral do Paraná e apreende instrumentos; veja vídeo

Uma ação da Polícia Militar (PM) interrompeu um ensaio de maracatu na Praia Brava de Caiobá, em Matinhos, no Litoral do Paraná. O vídeo, que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que um policial retira um instrumento da mão de uma das integrantes do grupo Baque Mulher Matinhos e apreende os instrumentos. Veja:







Os policiais encaminharam três jovens para a delegacia. Uma das envolvidas, que foi levada para a delegacia contou que o grupo estava ensaiando maracatu em um espaço público, que fica entre o calçadão e a praia. Por questões de segurança, ela pediu para não ser identificada.

Ela disse que o grupo resolveu fazer o ensaio durante a manhã para evitar perturbações à vizinhança. Segundo ela, o caso aconteceu depois que um morador chamou a PM para reclamar do barulho.

A jovem disse que os policias chegaram em quatro viaturas e oito PMs realizaram a abordagem. Ainda conforme a moça, os policiais disseram, em um primeiro momento, que iriam apreender dois instrumentos do grupo, mas depois mudaram de ideia e pegaram mais um.

Ela disse que os policiais envolvidos na ocorrência não são da cidade, que não conhecem o grupo, e que a presença delas e a realização dos ensaios já é conhecida e respeitada pelos PMs que são da região.



As jovens que foram encaminhadas à delegacia relataram ter registrado Boletim de Ocorrência (B.O.) junto à Polícia Civil.

O grupo emitiu nota, em uma rede social, na quarta-feira, em que disse que os crimes de resistência a ordem e perturbação de sossego foram desconsiderados, considerando que o maracatu se caracteriza uma cultura popular afro brasileira.

Em nota, a Polícia Militar informou que atendeu um chamado através do 190 sobre perturbação de sossego. A corporação argumentou que, no local, o solicitante da ocorrência decidiu representar contra as pessoas "que causavam o barulho" e que três pessoas foram encaminhadas para a delegacia.



Os instrumentos musicais também foram apreendidos, segundo a PM.

"A equipe policial adotou os procedimentos necessários e adequados aplicados em qualquer outra situação de perturbação de sossego. A atuação da Polícia Militar, em qualquer situação, é imparcial e segue diretrizes de direitos humanos", destacou a corporação.