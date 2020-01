Giulia Be: No topo aos 20 anos

Precoce, a carioca Giulia Be começou a tocar piano aos 6 anos e a cantar aos 8. Aos 17 decidiu fazer do hobby o seu ganha-pão. “Fui incentivada pelos caras do Maroon 5, quando os conheci no camarim do Rock in Rio”, lembra. Hoje, aos 20 anos, ela enfileira sucessos nas redes sociais. Sua canção Menina Solta soma 41 milhões de visualizações no YouTube, além de figurar durante nove semanas no top 10 do Spotify. “O sucesso da música me fez ter a ideia de lançar sua versão em espanhol, chamada Chiquita Suelta”, diz Giulia, que também lança um EP e faz uma turnê pelo Brasil em março deste ano. “Cresci escutando Cazuza, Caetano Veloso e Legião Urbana”, afirma. “Por isso amo escrever as letras.”

Por: Veja.