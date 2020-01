Juiz marca interrogatório de Beto Richa e mulher em processo da Quadro Negro para julho

A Justiça estadual marcou os interrogatórios do ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB), da mulher dele, Fernanda Richa, e de outros cinco réus em um dos processos da Operação Quadro Negro para ocorrer entre os dias 8 e 9 de julho deste ano.

A decisão do juiz substituto José Daniel Toaldo, da 9ª Vara Criminal de Curitiba, é da noite de quarta-feira (22). Nessa ação, Beto e a mulher respondem por obstrução de investigação. Ela também é ré por organização criminosa, assim como os outros cinco acusados.

A Operação Quadro Negro apura desvios de mais de R$20 milhões de obras de escolas públicas do estado, entre 2012 e 2015.

Na mesma decisão, o juiz também marcou as oitivas das testemunhas arroladas pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) para ocorrer entre 8 e 21 de maio. As testemunhas de defesa serão ouvidas entre 15 e 24 de junho.

Beto Richa é apontado pelo MP-PR como chefe da organização criminosa que implantou um sistema de corrupção para conseguir propina por meio do favorecimento de empresas privadas contratadas pelo governo.

Conforme a denúncia, depois de tomar ciência das investigações, o então governador procurou o delator e ex-diretor da Secretaria de Educação, Mauricio Fanini, e determinou que ele eliminasse provas de comunicações e de encontros entre eles.

Os promotores alegam que, ao descobrir que havia um pedido de prisão contra o ex-diretor da secretaria, Beto solicitou que um ex-procurador - que informou Fanini sobre o pedido - o instruísse a se livrar de evidências do esquema de pagamentos indevidos.

O MP-PR aponta que Fernanda Richa agiu para evitar que Fanini revelasse fatos sobre o suposto esquema de corrupção, "atuando pessoalmente em encontros e por meio de mensagens de texto".

A denúncia também afirma que houve pagamento em espécie de "ajuda de custo" ao ex-diretor da secretaria para que mantivesse os gastos ordinários e não comprometesse a organização criminosa.

Beto também é apontado como quem "comprou o silêncio" de Fanini.

Por meio de nota, o advogado Guilherme Lucches, que defende Beto Richa, afirmou que a acusação é "descabida e fantasiosa" e que o ex-governador vai provar a inocência.

Leia a nota na íntegra:

"Maurício Fanini desviou dinheiro público, foi pego e, para se livrar, inventa mentiras contra o ex-governador Beto Richa e sua família. A acusação por 'obstrução de justiça' é descabida e fantasiosa. A defesa sempre afirmou ter fé no Judiciário e, com o início da instrução, finalmente terá a oportunidade de provar a inocência e reestabelecer a verdade."

Por, G1