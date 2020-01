Confira o horóscopo do dia

Quem nasceu hoje

Seu espírito empreendedor está presente em todas as obras que realizar. Nada o fará desistir de um objetivo. Terá uma forte personalidade, o que fará se destacar profissionalmente. Estará sempre ajudando a família. É vigoroso, inteligente e afetivo.



Alerta



Os capricornianos ficam no alerta até às 10h22, e a indicação é de rotina enquanto durar este período. Após esse horário os cuidados serão dos aquarianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.







Áries – Sua transformação interior é lenta. Dê tempo ao tempo para as situações financeiras se equilibrarem. Evite os ciúmes, nada de palavras ásperas. Seu trabalho esta exigente e cansativo. C. 035 M. 4381







Touro – Excelente fase para viagens, compras, visitas e início de trabalhos. Favorável para negócios em parceria com Aquário e Sagitário. Não deixe de relaxar. O setor financeiro caminha para o sucesso. C. 993 M. 5267







Gêmeos – Sua vontade de aprender e conhecer é enorme, e nesta fase você quer iniciar novos empreendimentos. Facilidade para quem lida com trabalho manual. Momentos de prazer e carinho com seu amor. C. 318 M. 6520







Câncer – A influência astral deste dia traz chance de realizar novos negócios. Apoio da família, do seu amor e parceiros de trabalhos. Prepare-se que vem uma fase progressista e feliz. C. 772 M. 1945







Leão – Pode ocorrer alguns contratempos na área profissional. Procure o meio termo e não se irrite. Você pode estar passando por conflitos emocionais. Cultive mais o seu lado espiritual. C. 601 M. 0192







Virgem – Ganhos extras podem surgir hoje. Vênus, na sua casa do amor traz paixão, companheirismo e convivência, encontrará o caminho da paz no seu relacionamento. Saúde em ordem. C. 249 M. 9703







Libra – Resolva problemas ligados a sua família e seus horizontes tem tudo para serem ampliados. Tranquilidade no trabalho. O setor financeiro esta bem colocado. Positivo para assuntos do coração. C. 862 M. 4736







Escorpião – Pode buscar colaboração para seus negócios e trabalho. Harmonia presente em casa. Sensibilidade total com seu amor, cresce a paixão. Tente em jogos e loteria. A sorte esta ao seu lado. C. 452 M. 3278







Sagitário – Procure ser mais exigente com seus projetos, faça o que puder para melhorar os negócios e trabalho. Facilidade de sair da rotina. Equilíbrio na relação amorosa, paixão e boa convivência. C. 597 M. 8063







Capricórnio – Você fica no alerta até às 10h22. Algumas mudanças podem ocorrer no setor profissional, o que exige que tome partido para novos negócios. A tarde já estará tudo em ordem. C. 026 M. 2614







Aquário – Você entra no alerta às 10h22, procure ficar calmo, não tome decisões precipitadas nos negócios ou trabalho. Evite entrar em depressão e analise as prioridades. Dedique-se mais ao seu amor. C. 184 M. 7850







Peixes – O dia exige mais diplomacia de sua parte. Os contatos com parentes estão bem, não entre em clima de ansiedade. No amor, as emoções devem ser compartilhadas, mostre mais alegria no seu olhar. C. 710 M. 5489