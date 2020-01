PRF apreende carreta de cigarros contrabandeados em Marechal Cândido Rondon

Nesta quinta-feira, 23 de janeiro do ano de 2020, por volta das 23 horas e 30 minutos, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais uma carreta carregada com cigarros contrabandeados do Paraguai. Durante ronda pela BR 163, próximo a Marechal Candido Rodon, a equipe avistou um caminhão Iveco/Stralis, cor branca, aparentemente carregado, quando foi dado ordem de parada. Contudo, o caminhão seguiu no sentido de Nova Santa Rosa/PR pela rodovia estadual, conseguindo-se a abordagem nas proximidades do posto policial da PRE-PR. Após o veículo ser abordado, foi constado que o mesmo transportava carga de cigarros contrabandeados do Paraguai, cerca de 40.000 pacotes com 10 maços cada, avaliado em aproximadamente 2 milhões de reais. Além do contrabando, verificou-se que o veículo ostentava placas falsas, situação essa confirmada com o CRLV original que o motorista portava. Desta forma, foi dada voz de prisão ao motorista pelos crimes de contrabando e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O condutor afirmou que recebeu o caminhão com a carga em Mundo Novo/MS e que levaria para Ponta Grossa/PR, que não sabia a quem pertencia ou quem iria recebê-la, e que pelo transporte recebeu 3 mil reais adiantados. A ocorrência foi encaminhada para Policia Federal de Guaira/PR.