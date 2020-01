Novos servidores reforçarão o Executivo Estadual

Um novo grupo de 35 servidores públicos estaduais está participando do curso de integração funcional para iniciar suas atividades no quadro executivo do poder estadual. A Escola de Gestão do Paraná preparou a formação - que tem 40 horas de duração – e visa apresentar aos novos servidores as diferentes instâncias do executivo estadual.

O secretário estadual da Administração e da Previdência, Reinhold Stephanes, reuniu-se nesta quinta-feira (23) com os 35 novos servidores que estão participando do curso. “Vocês estão iniciando uma carreira que também escolhi há muito tempo. Há muito trabalho e muitas oportunidades e, para aproveitá-las, é importante estar preparado. Aproveitem todas as oportunidades de capacitação que o Estado oferta através da Escola de Gestão”, disse Stephanes.

Os novos servidores serão lotados no Departamento de Estradas de Rodagem (DER), na Junta Comercial do Paraná (Jucepar), na Procuradoria-Geral do Estado (PGE), na Controladoria Geral do Estado (CGE), na Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL) e na Seap.

Os novos funcionários foram aprovados no Edital 079/2017 e ocuparão cargos de nível superior e médio. No ano passado, 139 novos funcionários públicos foram admitidos para reforçar a estrutura da administração pública estadual. Eles também participaram do curso de Integração Funcional nos meses de setembro e novembro.