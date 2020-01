Saiba quais são os carros com IPVA mais alto no Paraná

O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2020 começa a vencer nesta quinta-feira (23) no Paraná. Dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) revelaram os dez carros com o imposto mais caro no Estado neste ano. Confira o ranking.

7 - Entre os impostos mais caros, está o da Lamborghini Aventador, ano 2012. O proprietário vai desembolsar R$ 49.663,28.

6 - No Estado existem três Porsches 911 GT2 RS, ano 2018. O IPVA deste modelo importado custa R$ 56.694,96.

5 - A Ferrari FF também está entre os veículos com IPVA mais caro, que recolhe R$ 60.012,89

4 - O IPVA da Ferrari 488 GTB, ano 2015, custa R$ 61.063,45.

3 - No Paraná, existem três Ferraris modelo 458 SPECIALE. O IPVA deste modelo custa R$ 61.784,17.

2 - No Estado existe apenas uma Ferrari F12 Berlinetta, que recolhe R$ 70.190,78.

1 - O carro com maior imposto do Paraná é uma Lamborghini, modelo Huracan ano de 2017, que recolhe R$ 70.672,28 de tributo anualmente.