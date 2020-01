Investigadora diz ser cliente e prende 'marido de aluguel' assassino em SP

Um homem de 40 anos condenado por matar uma idosa, de 79, enquanto prestava serviços como 'marido de aluguel', foi preso após uma investigadora em Praia Grande, no litoral de São Paulo, se passar por cliente e atraí-lo para uma armadilha. Anúncios de trabalho feitos pelo foragido nas redes sociais ajudaram a polícia a localizar o homem. O G1 conversou com o delegado responsável pela captura do criminoso nesta quinta-feira (23).

Conforme apurado pelo G1, Paulo José Machado de Oliveira Ferraz foi localizado na noite desta quarta-feira (22), na Rua Javaés, bairro Vila Tupi, por policiais da Delegacia Sede de Praia Grande. Ele foi condenado a 23 anos de prisão, em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio ocorrido no município de Bueno Brandão, em Minas Gerais. A vítima era sogra do atual prefeito da cidade, Sílvio Félix.

Segundo o delegado Sérgio Lemos Nassur, ele recebeu informações da Polícia Civil de Minas Gerais de que o homem estava residindo e também prestando serviços como 'marido de aluguel' em Praia Grande. "Foi assim que os nossos investigadores iniciaram diligências para localizá-lo", explica Nassur.

Durante as investigações, os policiais localizaram nas redes sociais de Paulo diversos anúncios em páginas da Baixada Santista, e até mesmo em seu perfil pessoal, sobre os serviços que realizava. Nas postagens, ele descrevia essas atividades e, ainda, informava o preço e o número de seu celular para contratações.



"Após localizarmos o número dele, uma investigadora nossa fez contato com o indivíduo passando-se por uma possível cliente interessada nesses serviços. Ela indicou um local, próximo daqui da delegacia, como se fosse sua residência, para encontrá-lo. Ele, sem desconfiar, compareceu ao local indicado e foi detido pela equipe de investigadores que já o esperava", explicou o delegado ao G1.

Abordado, o homem afirmou ter conhecimento de sua condenação e todos os dados dele foram conferidos pelos policiais. Em seguida, ele foi conduzido para a Delegacia Sede de Praia Grande, onde foi realizado o registro de boletim de ocorrência pela captura. "Ele foi recolhido à nossa cadeia, mas será transferido para Minas Gerais onde deverá cumprir a pena", relata Nassur.

Latrocínio e 'Marido de Aluguel'

Paulo José Machado de Oliveira Ferraz foi condenado a 23 anos e seis meses de reclusão em Minas Gerais por um crime de latrocínio envolvendo a idosa Eni Furquim Costa. Segundo o delegado Nassur, ele prestava pequenos serviços como 'marido de aluguel', realizando reparos na residência da vítima. O crime ocorreu em 2016.

"Como ele tinha acesso a casa, em um determinado dia ele entrou lá, agrediu essa senhora com socos, esganadura, pontapés, enfim, diversos tipos de agressões físicas, o que a levou a morte. Tudo isso para pegar o dinheiro, celular e mais alguns pertences da vítima", explica o delegado.

Segundo a Polícia Civil informou ao G1, o foragido já tinha passagem pela polícia também pelo crime de furto. "Depois do trâmite da Justiça pelo latrocínio, o suspeito ficou foragido em Praia Grande por quase um ano. Na cidade, apesar de ele fazer serviços de 'marido de aluguel', não temos registros de vítimas. Ele passou ainda por outras cidades antes de ficar aqui, inclusive pela cidade natal, Atibaia", diz Nassur.



Todo o crime contra a idosa foi cometido na presença da filha dela, que tem deficiência. "Ela inclusive foi a principal testemunha de acusação dentro do processo, fazendo com que o rapaz fosse condenado", finaliza o delegado.