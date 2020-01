Londrina é certificada por conquistar categoria máxima no Mapa Turístico

Londrina recebeu nesta quarta-feira (22) o certificado que elevou a cidade para a categoria A do Mapa Turístico Brasileiro, atualizado pelo Ministério do Turismo em agosto de 2019. A entrega foi feita pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, e o presidente da Paraná Turismo, João Jacob Mehl, ao prefeito Marcelo Belinati.

Nesta categoria estão os municípios com maior fluxo turístico, maior número de empregos e estabelecimentos de hospedagem, de acordo com pesquisas feitas pelo ministério. Curitiba e Foz do Iguaçu também estão na categoria A.

A certificação é uma maneira de comprovar que a cidade está inserida no mapa e faz parte do rol de 2.694 destinos brasileiros que trabalham o turismo como política de desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda.

O secretário Márcio Nunes destacou que a categoria A é concedida pelo governo federal, mas que representantes do Estado foram fazer a entrega em reconhecimento ao status que a cidade conquistou no setor. “Essa conquista demonstra que estamos no caminho certo com as políticas públicas do Governo voltadas ao fomento do turismo, transformando a cada momento o Paraná no estado mais moderno, mais inovador e mais sustentável do Brasil”, disse.

De acordo com o prefeito, o município aposta no fortalecimento do turismo de negócios para crescimento do setor e a consequente geração de emprego e renda. “Temos os roteiros rurais, belezas naturais que poucas cidades do País têm. Eu acredito no turismo de negócios porque quem vem participar de um congresso poderá aproveitar para fazer uma trilha, conhecer um restaurante rural”, disse.

Belinati acrescentou que Londrina está vivendo um grande momento neste sentido. “Nós estamos atraindo grandes indústrias e investimentos para a cidade, com foco na industrialização, desburocratização e no turismo de negócios”.

O presidente da Paraná Turismo, João Jacob Mehl, afirmou que Londrina qualificou a mão de obra do receptivo e se preparou para o segmento do turismo de negócios e eventos. “O município não tem praias, não tem cataratas, mas possui transporte, alimentação e hospedagem, os três pilares que dão sustentação ao turismo de negócios, que atende um público muito exigente, o que valoriza ainda mais essa conquista”.

MAPA - Ao todo, 2.694 cidades de 333 regiões turísticas do País foram validadas pelo Ministério do Turismo e incluídas na atualização da plataforma. As cidades são categorizadas de A a E. Essa classificação é um instrumento de acompanhamento do desempenho das economias turísticas locais. Além disso, o mapa subsidia a priorização de investimentos por programas do ministério, incluindo ações de infraestrutura, qualificação profissional e promoção dos destinos, observando características peculiares de demanda e vocação turística.

PARANÁ - No Paraná, foram categorizadas 217 cidades, distribuídas em 14 regiões turísticas, segundo o novo mapa. Nessa atualização, os estados e municípios contaram com novos critérios, compromissos e recomendações estabelecidas pelo Ministério do Turismo, entre elas a obrigação de participação de instâncias de governança, em Conselho Municipal de Turismo e Cadastur.

O novo Mapa do Turismo está disponível para consulta no site do ministério.