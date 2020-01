Produção de petróleo no Brasil cresce 7,78% em 2019, diz ANP

O Brasil produziu 1,018 bilhão de barris de petróleo em 2019, contra 944,1 milhões de barris em 2018, alta de 7,78%. Já a produção anual de gás teve alta de 9,46%, para 4,7 bilhões de metros cúbicos. A maior alta foi registrada pela produção de petróleo na região do pré-sal, de 21,56%, para 633,9 milhões de barris, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A produção de petróleo e gás natural (boe) no Brasil subiu 0,5% em dezembro do ano passado, atingindo 3,973 milhões de barris equivalentes por dia (boe/d), enquanto a produção de petróleo teve alta de 0,5%, para 3,106 milhões de barris por cia (b/d), e de gás natural 0,8%, para 137,7 milhões de metros cúbicos diários.Em dezembro, a produção do pré-sal aumentou 2,5% para 2,654 milhões de b/d, contra 1,092 b/d no pós-sal, informou a ANP.