Minas investiga 1º caso suspeito de coronavírus em paciente de BH

A Fhemig (Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais) investiga um primeiro caso de coronavírus em Belo Horizonte. O paciente, com suspeita da doença, está internado no Hospital Eduardo de Menezes, na região do Barreiro.

O caso está sendo acompanhando e investigado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde), e tratado como 2019-nCoV. A secretaria informou que mais detalhes serão repassados ainda nesta quarta-feira (22).

A idade e a identidade do paciente ainda não foram confirmados. As autoridades chinesas identificaram o novo coronavírus, que resultou em mais de 400 casos confirmados no país asiático. O primeiro caso nos Estados Unidos foi anunciado em 21 de janeiro de 2020.

Coronavírus

O coronavírus foi identificado, primeiramente, na região da cidade de Wuhan, no centro-leste da China e se espalhou pelo país. Até o momento, mais de 400 casos já foram confirmados pelas autoridades do país asiático. A doença respiratória causa uma espécie de pneumonia e é transmitida de pessoa para pessoa.