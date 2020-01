Noivo diz "sim" em estilo militar e vídeo viraliza

Um vídeo em que um noivo aparece dizendo o “sim” no “estilo militar” ganhou as redes sociais nesta semana. O casamento aconteceu em Mandaguari e o momento cômico foi registrado e compartilhado no Facebook. Em poucos dias, a publicação já acumula milhões de visualizações.





Mayara Perassoli e Maycon Castro estão juntos há quatro anos e decidiram oficializar a união em dezembro do ano passado. Ele, que é policial militar, casou-se fardado. Mas até o momento do “sim”, as coincidências com a profissão do noivo não passavam da roupa que ele usava.



O policial diz que a resposta não veio somente pela “força do hábito”. “Foi isso também. Mas, na verdade, eu fui em alguns casamentos em que o noivo falou o ‘sim’ baixo, e o padre pediu para ele repetir. Aí, para não correr esse risco, falei mais alto, mas não imaginava que o microfone estava tão alto”, explica Maycon.



(gmconline.com.br)