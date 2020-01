Fatura de energia em Braille completa 12 anos

Nos idos de 2007, a Copel emitia a conta de luz para 12 titulares que precisavam de ajuda para receber as informações contidas no pedaço de papel, por um motivo simples: a conta era escrita na forma convencional, e estes clientes eram cegos. Pensando na importância de dar autonomia a essas pessoas e atender outras, a Copel lançou a fatura em Braille, que teve suas primeiras entregas há exatos 12 anos, em janeiro de 2008.

Nos primeiros anos a confecção era feita em parceria com a Adevipar (Associação dos Deficientes Visuais do Paraná), e desde outubro de 2012 a impressão é feita na própria Copel, atualmente sob a responsabilidade da Taisa Fernandes Cantelle, no polo Santa Quitéria, em Curitiba. Além das 112 faturas mensais emitidas mensalmente, ela também redige cartas e comunicados, tanto para clientes, quanto para funcionários da Copel cegos. “A tecnologia ajuda bastante. Uso um aplicativo gratuito para fazer a conversão do conteúdo, o Braille Fácil. Hoje em dia até o Word tem opção do uso do código”, diz Taisa. Há três anos atuando na área, ela conta que já se acostumou à tarefa e até consegue revisar, individualmente, os documentos redigidos. “A gente acaba achando tão normal, mas todos que vêm aqui ficam curiosos pra ver como funciona a impressão”.

Entre as especificidades dos documentos com os quais ela trabalha, estão a necessidade de formatação em texto corrido, sem tabelas ou gráficos, porque a leitura destas imagens se torna inviável.

Outra diferença é que as correspondências precisam ser emitidas em envelopes A4, para que o documento não amasse e prejudique a compreensão da mensagem.

A coordenadora do Programa de Acessibilidade da Copel, Karen Soares de Lema, ressalta que a oferta de alternativas adequadas às pessoas com deficiência é um compromisso que exige trabalho constante. “Ao longo desses anos trabalhamos na adequação de prédios, na capacitação do nosso pessoal e em ferramentas para garantir que os serviços da Copel estejam de fato disponíveis para todas as pessoas”, afirma.

CADASTRO - Consumidores que querem solicitar a conta de luz em Braille podem fazê-lo pelo telefone 0800 51 00 116, ou pela agência virtual no site da Copel. A página é habilitada para o recurso de leitura utilizada por pessoas com deficiência. Outra opção disponível é a fatura digital, que igualmente possui texto legível pelo programa Jaws.