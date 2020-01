Funcionários promovem ações solidárias no aniversário da Sanepar

Os 57 anos da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) serão comemorados nesta quinta-feira, 23 de janeiro, com ações de solidariedade e de voluntariado em todas as regiões do Estado. Os empregados que fazem da Sanepar uma das melhores empresas do País vão levar carinho, atenção e cuidados para centenas de idosos do Paraná.

Desde o início do ano, foram formados grupos de trabalho da empresa em cada região, que elegeram instituições para serem atendidas com a ação solidária e fizeram os levantamentos das necessidades desses locais. Os próprios colaboradores farão a entrega de tudo que arrecadaram: alimentos, roupas, produtos de higiene e limpeza.

Em Curitiba e Região Metropolitana serão atendidas cinco instituições que abrigam cerca de 300 idosos. A partir das 14h30, os empregados farão a entrega das doações e vão passar a tarde com as pessoas assistidas pelo Asilo São Vicente de Paulo, Lar dos Idosos Recanto Tarumã, Casa de Repouso Valdemiro Darem, Lar de Idosos São Rafael e Lar Iracy – Associação Santa Rita de Cássia.

REGIÃO OESTE - Em Cascavel, a entidade escolhida foi a República para Idosos, no Jardim Tarumã. Os funcionários da cidade e região passarão a tarde com os 51 idosos atendidos pela instituição, conversando, contando histórias e compartilhando experiências e lanche. A República para Idosos é atendida com ações dos voluntários da Sanepar desde 2013. Os empregados já fizeram reparos nas instalações hidráulicas das unidades habitacionais, têm prestado assistências diversas e desenvolvido campanhas em datas comemorativas.

Em Toledo, funcionários se reúnem para ajudar na manutenção das casas do projeto Recanto Feliz onde, desde 2012, vivem 35 pessoas, em 18 residências com 58 metros quadrados. No condomínio, os idosos têm direito à ocupação da moradia sem pagar aluguel, sendo responsáveis pela conservação manutenção das casas.

Haverá ainda atividades como o cadastro dos idosos na tarifa social, limpeza e substituição das caixas de gordura das residências, limpeza das caixas de água, limpeza dos quintais e orientação aos moradores sobre o combate ao foco do mosquito transmissor da doença. Estão programadas também palestras sobre a correta utilização das tubulações de esgoto, importância do consumo de água na hidratação na terceira idade e um café de confraternização com os idosos, empregados da Sanepar e familiares.

Em Foz do Iguaçu, a ação acontece no Lar dos Velhinhos. A instituição foi fundada em 1983 e atualmente atende 57 idosos, sendo 39 homens e 17 mulheres, que recebem habitação, refeições, vestuário, recreação e atendimento de saúde, assistencial e psicológico na própria instituição.

Além de um café de confraternização, os voluntários da empresa estão arrecadando fraldas geriátricas, produtos de higiene e limpeza e roupas que serão doados aos idosos. Em parceria com o Rotary Club, também será feita manutenção nas cadeiras de rodas da instituição. Em outra parceria, com o Instituto Embeleze, os idosos poderão cortar cabelo, fazer maquiagem e manicure.

REGIÃO NORTE - Em Londrina, as ações serão no Asilo São Vicente de Paula, que tem 100 moradores. O pessoal da Sanepar vai levar bolo, lanche e suco, produtos de higiene solicitados, e também fará uma roda de viola e sanfona, com a participação de um empregado aposentado.

Em Santo Antônio da Platina, a visita será no Asilo São Vicente de Paula e, em Ivaiporã, no Asilo Santo Antônio, onde serão entregues material de limpeza e acessórios, como brinco, batom, colar, óculos.

Em Maringá, a visita será no Asilo São Vicente de Paulo, que atende 94 idosos. As principais necessidades da entidade são de fraldas geriátricas, luvas de látex

e roupas de cama de solteiro, que estão sendo arrecadadas junto aos empregados. Eles também vão levar bolo, suco e refrigerante.

REGIÃO SUL - O Condomínio do Idoso de Francisco Beltrão vai receber os voluntários para uma tarde de interação. Além do lanche, os idosos vão receber kits de higiene e doces que relembram a infância, como geleias, maria-mole e doce de abóbora. A entidade atende hoje 24 idosos.

Os 40 moradores do Asilo São Vicente de Paula, em Pato Branco, vão receber guloseimas e ter uma boa tarde de conversa. Também está programada uma apresentação de violão e serviço de manicure para os idosos.

Em Irati, será atendido o Asilo Santa Rita, que tem atualmente 75 moradores. O objetivo da ação será dar atenção especial para os idosos, além de levar as doações arrecadadas entre os empregados, lanche e atividades recreativas.

Em Telêmaco Borba, a visita será no Asilo São Vicente de Paulo, com bolo e entrega de alimentos arrecadados junto aos empregados.

HISTÓRIA - Ao longo da sua existência, a Sanepar desenvolveu projetos, concretizou obras e estendeu redes para proporcionar a melhoria da qualidade de vida e promover a universalização do saneamento básico em todo o Paraná. A companhia abastece 345 cidades do Estado e outras 297 pequenas localidades no Paraná, além de uma cidade em Santa Catarina.

O fornecimento de água está disponível para 100% da população urbana dos municípios atendidos. Para o transporte do esgoto, estão disponíveis mais de 37 mil quilômetros de tubulações no Estado. A coleta alcança 74,2% dos paranaenses e 100% do esgoto coletado é tratado. Na área de resíduos sólidos, a Sanepar opera três aterros no Norte do Estado, atendendo sete municípios com o serviço.