Eduardo Costa xinga a ex em entrevista 

O cantor Eduardo Costa mostrou mais uma vez que não soube aceitar o fim do relacionamento com a Victória Villarim. Em entrevista ao canal do YouTube de Amanda Ferreira, ela falou sobre a suposta “traição” da mulher com um amigo. No entanto, vale lembrar, que os dois já estavam separados há algum tempo quando Victória ficou com o cantor Clayton.

“Ela me traiu pelo fato de ter feito isso, mas ela não me traiu com um homem. Ela ficou com um amigo meu, ela me traiu por ter ficado com um amigo. Este amigo me traiu por ter ficado com uma ex-mulher. E as pessoas vem colocar fogo no errado. Ou seja, separou muita gente e eu ainda paguei o preço por isso. Pareceu que eu era o doido. Quem que não fica puto com um negócio deste?”, disse o cantor.

Eduardo Costa é intimado a depor após denúncia de ameaças sofrida pela ex

Logo depois, mostrou que a sua frágil masculinidade foi atingida e começou a xingar a ex. “Foi uma desonesta, que foi uma desleal, uma idiota, babaca, que não pensou nas consequências de ter ficado, uma psicopata, entendeu, que fez isso por provocação, que pensou antes de fazer, que foi lá sabendo que isso mexe com o ego do homem”, disse Eduardo.

Sobre o amigo que namora a ex, Eduardo diz que ele fez isso para causar ciúmes. “E pensar em um retardado que achou que estava conquistando uma mulher e não sabia que estava sendo usado, um bobo, um babaca. Jogou toda a história pelo ralo e outras pessoas que estavam ao redor dele, que frequentaram a minha casa, sabendo disso e não falou nada”, disse.

Por: Metrópoles.