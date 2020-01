Caldeirão do Huck: equipe está apreensiva com futuro do programa

As muitas idas de Luciano Huck à sala da alta cúpula da Globo estão deixando em estado de nervos os funcionários da equipe do Caldeirão do Huck. A jornalista Fábia Oliveira, do UOL, revelou que trabalhadores contaram para ela que a aflição só cresce, porque o apresentador não comenta absolutamente nada sobre os temas dos encontros.

Nem mesmo os diretores da atração estão a par de nada, enquanto crescem especulações sobre o possível fim do programa de Huck, que ainda está de férias.

Luciano já deixou claro seu desejo de se candidato à presidência do país.

Por: Metrópoles.