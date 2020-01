Escolas em tempo integral terão calendário diferenciado em 2020

Enquanto a maioria dos alunos da rede estadual do Paraná volta às aulas em 5 de fevereiro, os estudantes das escolas que a partir de 2020 serão exclusivamente de Educação em Tempo Integral (ETI) retomarão os estudos no dia 10 do mesmo mês. De 3 a 7 de fevereiro, as equipes dessas instituições vão passar por formação específica relativa aos novos modelos gestão e também pedagógico.

Os dias 15 de maio e 20 e 21 de julho, reservados ao Estudo e Planejamento no Calendário Escolar 2020 regular, serão dias letivos normais para os alunos e para as equipes das escolas de Tempo Integral. Nas unidades de ETI esse trabalho está concentrado em fevereiro.

Durante o ano, os profissionais desses colégios terão diversas formações para adaptação do novo modelo às suas realidades, com oficinas relacionadas ao componente curricular Projeto de Vida, ações voltadas para o protagonismo juvenil e orientações relativas à gestão escolar.

Confira o calendário da Educação em Tempo Integral.

Acesse a Resolução 234/2020 – GS/SEED.

NA PRÁTICA - As escolas em tempo integral funcionarão em turno único. São nove aulas por dia, com uma hora de almoço e dois intervalos de 15 minutos, totalizando nove horas diárias de atividades e 45 horas semanais.

O protagonismo juvenil e o Projeto de Vida dos estudantes compõem o eixo central do modelo pedagógico das escolas de ETI. O objetivo é orientar o adolescente para descobrir aonde ele quer chegar e, assim, ajudá-lo nessa jornada. Serão fomentados Clubes de Protagonismo, desenvolvidos pelos próprios estudantes para que eles possam explorar em conjunto os seus interesses. Os professores também serão incentivados a ocupar um espaço de mentoria.

Confira quais colégios passarão a ser exclusivamente de Educação em Tempo Integral em 2020:

Núcleo Regional de Educação de Assis ChateaubriandColégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco, em JesuítasColégio Estadual Padre Anchieta, em Assis Chateaubriand

Núcleo Regional de Educação de Campo MourãoColégio Estadual Machado de Assis de Barbosa Ferraz, em Barbosa Ferraz

Núcleo Regional de Educação de CuritibaColégio Estadual João Bettega, em Curitiba

Núcleo Regional de Educação de Foz do IguaçuColégio Estadual Monsenhor Guilherme, em Foz do IguaçuColégio Estadual Pioneiros, em Foz do Iguaçu

Núcleo Regional de Educação de Laranjeiras do SulColégio Estadual José Marcondes Sobrinho, em Laranjeiras do SulColégio Estadual Professora Elenir Linke, em CantagaloColégio Estadual José de Anchieta, em Quedas do Iguaçu

Núcleo Regional de Educação de LoandaColégio Estadual Constantino Marochi, em Santa Cruz do Monte Castelo

Núcleo Regional de Educação de LondrinaColégio Estadual Dário Vellozo, em Londrina

Núcleo Regional de Educação de Pato BrancoColégio Estadual Professora Hercília França do Nascimento, em Mangueirinha

Núcleo Regional de Educação de UmuaramaColégio Estadual Professora Hilda Trautwein Kamal, em UmuaramaColégio Estadual Malba Tahan, em Altônia

Núcleo Regional de Educação de PitangaColégio Estadual Professora Júlia H. de Souza, em Pitanga