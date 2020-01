Confira seu horóscopo para esta quarta-feira

Os que nascem sob o signo de Aquário possuem uma natureza difícil de ser compreendida. Enigmáticos e reservados, apresentam uma curiosa dualidade íntima que não provém de seu temperamento, mas, sim, de sua extrema sensibilidade. Possuindo grandes qualidades mediúnicas e intuitivas, são extremamente afetados pelos ambientes e pelas pessoas, e sua aura vibra em constante afinidade ou repulsa.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa extremamente intensa. Exerce forte domínio sobre as pessoas à sua volta. Apresenta uma força muito grande. Tem um modo próprio de agir. Os amigos que fizer serão para a vida toda. Penetrante, impetuoso e sonhador.

Alerta

Os capricornianos acordam no alerta e a indicação é de rotina nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal. Procure ficar dentro do orçamento financeiro. No amor, evite impor seu ponto de vista ao seu par

Áries – A influência de Marte, seu regente na 9ª casa traz novidades e chances de resolver negócios, trabalho e assuntos domésticos. Ótimo para compras. Com seu amor deve ser mais suave. C. 498 M. 5501



Touro – Bom dia para acertos na vida profissional, pode mudar seu trabalho e ganhar mais. Evite discutir com Capricórnio e Peixes. Saúde em ordem. Dê mais atenção e cuidados com seu amor. C. 774 M. 1061

Gêmeos – Sua vontade de conquistar o sucesso profissional impulsiona suas ações. Fase para lidar com vendas, roupas, artigos para o lar ou assumir cargo de chefia. Amor controlado. Cuide do visual. C. 320 M. 2875

Câncer – Fase de mudanças na família, conte com apoio de todos inclusive do seu amor. Aja com discrição e cuidado com invejosos. Novos estímulos no seu relacionamento afetivo, seja mais participativo. C. 907 M. 3428

Leão – Você esta cheio de ideias inovadoras, mas não tire o pé da realidade. Pode se dar bem no trabalho e negócios se não discutir com Capricórnio e Áries. O amor vem com exigências e ciúmes. C. 631 M. 7254

Virgem – O Sol agita sua vida profissional, dias gloriosos para seus contatos de trabalho. Terá que colaborar com a família. Acerte os assuntos financeiros. Sua estrela brilha com seu amor. C. 542 M. 6319

Libra – Dia agitado no trabalho, respostas positivas nos negócios e finanças. Energia de sobra para estar com o seu amor, pode programar passeios. Saúde boa. Terá sorte em jogos e loteria. C. 058 M. 9437

Escorpião – Suas exigências devem ser contidas no trabalho. Vênus, equilibra a vida afetiva. Não discuta com Peixes e Áries. Conseguirá acertar problemas domésticos. Controle a ansiedade. C. 127 M. 8946

Sagitário – Livre do alerta terá um bom dia no lar e trabalho. Enxergará novas perspectivas nos negócios. Ótimo para viagens e compras. Clima sedutor na união afetiva. Não discuta com Capricórnio. C. 293 M. 4605

Capricórnio – Dia de alerta, não tome decisões sobra a família. O ideal é esperar até sair deste período para resolver as finanças. Controle o excesso de energia no trabalho. Cuidado com a vida afetiva. C. 815 M. 3182

Aquário – As boas energias estão de volta. A influência do Sol e Mercúrio, trazem bons negócios. Analise convites para sair da rotina. Conseguirá fazer o relacionamento amoroso reencontrar a harmonia. C. 586 M. 7890

Peixes – Dia exigente no trabalho e negócios em geral. Não crie mais problemas com sócios ou superiores. Não ignore sintomas estranhos, consulte um médico. Procure apoio do seu amor. C. 469 M. 0713