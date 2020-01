Cão preso em carro buzina até o dono voltar; assista o vídeo

Um vídeo está chamando a atenção na internet. As imagens mostram um cachorro preso dentro de um carro e buzinando. O fato aconteceu em Mornington, no estado australiano de Victória. O incidente, que aconteceu na quarta-feira (8), foi flagrado pelo ciclista Steele von Hoff. Ele disse que quando passou na frente do veículo, o cachorro pulou para o banco da frente do carro e começou a buzinar.





“Ele buzinou para mim. Eu estava na frente do carro com a minha bicicleta. Talvez ele não goste de ciclistas”, brincou.

Ele fez um vídeo e publicou em uma rede social com a mensagem: “Eu costumava fazer isso quando minha mãe ia ao supermercado sem mim. O vídeo viralizou.

Von Hoff não chegou a conversar com o dono do cão, mas observou o seu bom humor.

“Ele parecia um cara muito legal. Brincando, ele disse ao cachorro que estava atrasado só 5 minutos”, disse o ciclista.

Assim que o dono abriu a porta, o cachorro saiu do carro acompanhando de um outro.