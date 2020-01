Suposto namorado e mais duas pessoas são investigadas pelo assassinato de jovem; corpo foi encontrado em chácara

O suposto namorado e mais duas pessoas são investigadas pela morte da jovem Layane Aparecida da Silva, de 19 anos, que teve o corpo encontrado em uma chácara de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. De acordo com informações obtidas por fontes da Banda B nesta terça-feira (21), o suposto namorado foi ouvido no começo da tarde pela Delegacia da Mulher. As outras duas pessoas ainda não são consideradas suspeitas.

Layane foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (20), em uma chácara localizada nas proximidades da Avenida Rui Barbosa. Segundo a mãe, Inês da Silva, a filha desapareceu após sair com o suposto namorado na noite de sábado (18).

Para a mãe, o suposto namorado é sim suspeito pelo crime. “Todo mundo que eu converso, fala que ela estava com esse menino. A gente precisa saber quem fez isso, para que não aconteça com mais ninguém”, disse.

A Banda B entrou em contato com a Polícia Civil, que apenas informou que o caso está sendo investigado e que é muito cedo para divulgar qualquer informação.

Crime

De acordo com o tenente Reginaldo Cason, do 17º Batalhão da Polícia Militar (PM), ao que tudo indica, a vítima foi morta na noite de domingo (19). “Ela estava seminua e provavelmente foi abusada. É um crime bastante bárbaro e encontramos até mesmo marcas de queimaduras”, descreveu.

A jovem estava dentro de uma chácara cercada por várias residências da Avenida Rui Barbosa. A polícia acredita que ela tenha sido arrastada para o local.