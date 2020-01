Estado autoriza pagamento extra de R$ 20 milhões às escolas

O Governo do Paraná autorizou nesta terça-feira (21) o pagamento de cota extra do Fundo Rotativo para todas as escolas estaduais, totalizando R$ 20 milhões, montante que será utilizado para melhorias no início do ano letivo de 2020. O repasse foi anunciado pelo vice-governador Darci Piana, e o secretário estadual da Educação e do Esporte, Renato Feder, durante a abertura do Seminário Aprendizagem em Foco 2020, evento formativo da secretaria que reúne, até o dia 31, todos os diretores escolares do Estado.

“Conseguimos junto ao Governo e à Secretaria da Fazenda um recurso extra que vai chegar a todas as escolas antes do início das aulas”, disse Feder. Segundo ele, o mais importante é que o diretor tem autonomia para decidir em qual área deve investir o dinheiro, se deve investir na cozinha, na biblioteca, na quadra, de acordo com a necessidade de cada escola.

O vice-governador destacou que a cota extra é um reforço financeiro importante para auxiliar a preparação das instituições para a recepção de mais de um milhão de alunos a partir do dia 5 de fevereiro.

“Queremos receber bem nossos estudantes, para que eles sintam que a escola melhorou e se entusiasmem”, disse Piana, destacando o trabalho coletivo de todos os profissionais da educação que já estão nas escolas organizando tudo para o início das aulas.

Outra novidade anunciada foi a ampliação do programa Mais Aprendizagem, beneficiando alunos de 1,3 mil escolas estaduais em 2020. A iniciativa oferece atividades no contraturno, possibilitando ao estudante mais tempo na escola e reforço na aprendizagem. O objetivo é fazer com que o aluno cumpra sua trajetória escolar com o aprendizado esperado para cada série e no tempo previsto.

APRENDIZAGEM EM FOCO - O seminário Aprendizagem em Foco 2020 acontece entre os dias 21 e 31 de janeiro, em Curitiba, e reúne os diretores de todas as escolas estaduais do Paraná para um momento de diálogo, formação e planejamento pedagógico. A programação inclui oficinas de formação, palestras e ouvidorias, momento em que os diretores têm a oportunidade de registrar sugestões e esclarecer dúvidas com os responsáveis por departamentos da secretaria, como Recursos Humanos, Gestão e Planejamento Escolar e Tecnologia e Inovação.

“Esse é um momento de planejamento e alinhamento de rede sobre quais ações serão desenvolvidas pela Secretaria e pelas escolas. É aqui que olhamos resultados e indicadores de 2019, avaliamos o que foi feito e, a partir disso, propomos as ações que serão conduzidas por cada instituição de ensino”, afirmou o diretor de Educação, Raph Gomes Alves.

Para o diretor do Colégio Estadual Jandaia do Sul, do município de mesmo nome, Vladimir Matioli, o encontro formativo dá mais segurança aos diretores na implementação das ações pedagógicas e novos programas propostos pela Secretaria, além de promover a valorização do trabalho desenvolvido pelos colégios. “A finalidade da escola é a formação do aluno cidadão, um preparo para viver em sociedade. Temos avançado nisso, com mudanças significativas que vão refletir na formação do estudante, com a modernização e realização de mudanças que se fazem necessárias”, avalia Matioli.

BOAS PRÁTICAS - Os diretores receberam um caderno de boas práticas - um material exclusivo produzido pela Secretaria da Educação que reúne relatos de ações pedagógicas promovidas em escolas de todos os Núcleos Regionais de Educação e que obtiveram bons resultados. A ideia é que essas boas práticas sejam compartilhadas entre todos os diretores e professores, de modo que possam ser replicadas.

“Temos excelentes exemplos de boas práticas nas escolas. O nosso trabalho é fomentar e divulgar essas boas práticas para toda a rede”, disse Feder. O caderno de boas práticas pode ser acessado no we.tl/t-c1xBU70bn4

HOMENAGENS - Durante o evento, a secretaria entregou certificados em reconhecimento aos bons resultados (maior avanço e melhor desempenho) obtidos pelas escolas no âmbito dos programas Presente na Escola e Prova Paraná Mais. Foram homenageados 76 diretores de escolas estaduais dos Núcleos Regionais de Educação de Apucarana, Curitiba, Cascavel, Cianorte, Londrina, Jacarezinho e Assis Chateaubriand.

PRESENÇAS - Participaram do evento o diretor-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), José Maria Ferreira; o secretário estadual da Administração Pública, Reinhold Stephanes; e o diretor de Educação da Secretaria, Raph Gomes Alves.