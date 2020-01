“Câmera do beijo” flagra homem traindo a esposa durante jogo de futebol

Uma “câmera do beijo” flagrou uma traição durante uma partida de futebol no Equador. O flagrante do ocorrido viralizou nas redes sociais ao mostrar um homem e uma mulher trocando um beijo apaixonado e depois constrangidos ao notarem que foram filmados.

O registro da traição ocorreu durante o intervalo de uma partida entre o Barcelona de Guaiaquil, o time mais tradicional do Equador, e os rivais Delfin. Assista ao vídeo no final do texto.

O flagrante da traição ocorrida em um jogo de futebol no Equador (Foto: Reprodução)

Além do flagrante do beijo, o homem também ficou decepcionado com o resultado do jogo, com o Barcelona sendo derrotado por 1 a 0.O jornal The Sun noticiou que o homem que protagonizou a traição utilizou as contas dele nas redes sociais para se defender, justificar o ocorrido e pedir perdão à namorada.

“Eu vou defender a minha honra e o meu orgulho como homem até a morte. Todos nós caímos e tropeçamos, agradeço àqueles que me convidaram a acompanhá-los à igreja para que eu possa recuperar a minha família”, disse.

O olhar de decepção do homem ao notar que sua traição havia sido televisionada (Foto: Reprodução)

“Ninguém vai sujar a minha imagem, Deus é grande e forte e as mulheres que me criticam também traíram e ainda assim estão comentando”, afirmou.

Ele encerrou com uma mensagem direcionada à esposa: “Eu quero voltar a viver bons momentos ao seu lado. Eu sinto muito e por isso venho à público pedir seu perdão. Estou muito confuso e quero você de volta”. Assista ao vídeo do flagrante:

Por: Monet.