Crea-PR orienta cervejarias paranaenses sobre a necessidade de responsável técnico

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-PR) reforça a

importância de profissionais habilitados nas indústrias de bebidas e

alimentos, de modo a garantir a segurança dos consumidores. O tema

voltou a ser discutido após contaminação na cerveja Belorizontina em Minas Gerais.

Quatros mortes suspeitas após ingestão da cerveja e mais 18

notificações de casos que podem estar relacionadas com lotes

contaminados. A polícia mineira investiga o que pode ter acontecido e como a bebida foi contaminada antes de chegar aos consumidores.

Na última fiscalização, o Crea-PR visitou 27 cervejarias no Paraná, diante do crescimento deste tipo de empreendimento no Estado. O principal objetivo era identificar os responsáveis técnicos pelos locais, já que a atividade exige um acompanhamento profissional em toda a cadeia produtiva para garantir a segurança e qualidade do produto.

Facilitador de fiscalização do Crea Apucarana, Murilo Granado lembra que

durante as visitas no Paraná foram encontradas empresas sem responsáveis

técnicos e, assim, houve a oportunidade de regularização. “Muitas delas se

regularizaram e contrataram os profissionais, pois desconheciam a

necessidade do acompanhamento.

Percebemos inclusive um trabalho pedagógico envolvido na ação, pois mesmo empresas não visitadas pela fiscalização, de forma espontânea, ao tomarem conhecimento das exigências, promoveram a regulação, isso acontece principalmente pelo contato que existe entre elas”, comentou.

Ele ressaltou que as fiscalizações do Crea-PR são orientativas em um

primeiro momento, mas caso as recomendações do fiscal não sejam

atendidas, isso pode gerar sanções e multas.

Conforme Granado, existem alguns títulos profissionais que podem assumir a responsabilidade técnica deste tipo de empresa, dentre eles, o Engenheiro Químico, o Engenheiro de Alimentos e até mesmo o Engenheiro Agrônomo.

“A atividade de uma cervejaria é de produção. Ela faz uma transformação

de produto. Então, ela utilizada a matéria-prima, como água, malte e lúpulo, e através de um processo transforma isso em uma cerveja. Para fazer essa transformação em um outro produto diferente, sempre precisa de um responsável técnico".

Nas fiscalizações, além da atividade fim das empresas, o Crea-PR também

vistorias os serviços terceirizados, como a manutenção de equipamentos.

“Não basta o processo produtivo ser bem feito, se o equipamento

apresentar alguma falha, também pode acarretar em problemas no produto

final. Então, também fiscalizamos qual empresa fez a manutenção da linha da montagem, produção e acessórios”, acrescenta Granado.

SEGURANÇA

Consultor técnico de indústrias de alimentos, o Engenheiro Químico

Adriano Alberto Gonçalves explica que o profissional responsável deve

acompanhar etapas de recebimento, armazenagem, moagem, brasagem,

fermentação e maturação, entre outras, durante o processo de uma

indústria cervejeira.

“Cada etapa tem operações que devem ser monitoradas por indicadores de

eficiência operacional, padrão de qualidade e segurança do produto, que

precisam ser construídas e monitoradas pelo profissional”, destaca.

Ele lembra que as ferramentas de gestão que envolvem a segurança

alimentar são primordiais para o fornecimento de um produto seguro para

o consumidor, como a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle

(APPCC).

O objetivo dessa ferramenta é o controle dos perigos à produção de

alimentos e bebidas, que deve ser construído por um time multidisciplinar.

“No estudo APPCC todos os perigos em potencial, relacionados a cada

etapa do processo, devem ser identificados com base na experiência dos membros da equipe e nas informações de saúde pública sobre o produto”,

explica o Engenheiro Químico.

De acordo com ele, o papel dos profissionais da área de alimentos é estudar e monitorar continuamente as etapas de processo, que vão desde validação de fornecedores, recebimento de ingredientes e insumos, monitoramento dos parâmetros de produção e qualidade, manutenção dos equipamentos, inspeções de equipamentos e tubulações, até a chegada do produto no seu destino final.

O Crea-PR, criado no ano de 1934, é uma autarquia responsável pela

regulamentação e fiscalização dos profissionais da empresa das áreas das

engenharias, agronomias e geociências. Além de regulamentar e fiscalizar, o Crea-PR também promove ações de atualização e valorização profissional por meio de termos de fomentos disponibilizados via Editais de Chamamento.