BRDE digitaliza processos e facilita acesso a serviços

Uma nova lógica de atuação, mais prática e 100% digital. Essa é a premissa do projeto BRDE 6.0, apresentado nesta terça-feira (21) ao governador Carlos Massa Ratinho Junior pelo diretor de Operações do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Wilson Bley Lipzki, durante reunião do secretariado.

“A modernização do BRDE se enquadra ao perfil do Governo do Estado, que busca sempre a inovação, fazendo com que a tecnologia colabore diretamente na melhora de vida dos paranaenses”, afirmou o governador Ratinho Junior.

O trabalho de modernização de toda plataforma tecnológica do banco de fomento, explicou Lipzki, envolve pelo menos quatro áreas. Segundo ele, apenas nesta primeira fase o trabalho durou cerca de seis meses.

“É um marco histórico dentro do banco. Nesses 58 anos de história, os procedimentos eram manuais. Agora, entramos definitivamente na era digital”, destacou o diretor. “Queremos estar mais próximos ao cliente, trazendo bons resultados e investimentos”, completou.

De acordo com ele, o usuário do banco verá o processo tramitar de maneira mais ágil, permitindo envio e recebimento de documentos de maneira online, entre outras novidades. Quem ainda não é cliente do BRDE pode, por exemplo, usar serviços como os simuladores que permitem checar as melhores opções de crédito.

Na prática, o banco estudou detalhadamente os gargalos dos processos realizados até então de forma analógica, e desenvolveu uma nova metodologia de trabalho em que quase todas as operações podem ser encaminhadas de forma digital. Com isso, o projeto prevê a modernização de cinco áreas: concessão de crédito, fluxos operacionais, gestão de documentos, sistemas internos e captação de novos recursos.

SITE – A primeira entrega deste novo projeto é o site http://www.brde.com.br. O portal do banco foi totalmente remodelado, com novas funcionalidades aos clientes e uma navegação mais intuitiva.

A intenção é que o portal seja o principal meio de acesso dos clientes. “É uma ferramenta para que conheçam melhor o BRDE, simulem financiamentos e entrem em contato com a equipe de atendimento”, explicou o superintendente de Crédito e Controle, Thiago Tosatto, um dos responsáveis pelo projeto.

NOVOS PROJETOS – Outras inovações estão sendo implementadas pelo BRDE e devem estar disponíveis já nos próximos meses. Entre elas o aplicativo que vai permitir acessar funcionalidades do site através de dispositivos móveis.

Outro recurso que promete garantir agilidade aos clientes é uma aba do site que permitirá solicitar financiamento de forma totalmente online. “Isso pode reduzir pela metade o tempo de análise, autorização e liberação de um financiamento”, ressaltou Lipzki.

PRESENÇAS – Participaram da reunião o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre; o líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakri; e o vice-líder Tiago Amaral.