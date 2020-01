Motociclista faz manobras perigosas, tenta fugir da polícia e é preso em casa com pele de onça, diz PM

Um motociclista foi preso após fazer manobras perigosas e tentar fugir de policiais na madrugada desta terça-feira (21), em Guarapuava, na região central do Paraná, de acordo com a Polícia Militar (PM). Na casa do suspeito, a polícia apreendeu um revólver e pele de onça.

A situação foi registrada no Centro da cidade. A PM informou que o suspeito foi visto fazendo as manobras durante um patrulhamento pela Rua Padre Chagas.

O piloto tentou fugir na contramão, segundo a polícia, e entrou em uma casa. A PM disse que o homem investiu contra os policiais e precisou ser contido durante a abordagem.

Na casa, os policiais encontraram uma arma de fogo e munição. Quanto a pele de onça, o homem disse que tinha comprado a peça, conforme a polícia.

Os policiais apreenderam ainda caixas com medicamentos de uso controlado e seringas.

Segundo a PM, o homem foi preso por desobediência, resistência, posse ilegal de arma de fogo e munição, além de crime ambiental por possuir pele de animal silvestre.

O suspeito foi levado para a delegacia da cidade.

Por, G1