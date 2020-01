Mãe é suspeita de tentar vender filha de três meses em bar, no norte de Teresina

Uma criança de três meses teria sido vendida por R$ 10 reais pela própria mãe em um bar na Zona Norte de Teresina. Os irmãos da criança procuraram a polícia e denunciaram o caso.

Segundo a polícia do 22º Distrito Policial, na região da Santa Maria da Codipi, os irmãos contaram que a mãe é usuária de drogas e teria vendido o filho para continuar bebendo. “A mãe estava na bebedeira em um bar junto com a criança de três meses. Um casal também estava no local e teria se oferecido para cuidar da criança. Em troca, deram R$ 10, 00 para a mãe”, informou um investigador.



Durante a sexta-feira, os irmãos da criança foram até o 22º DP para denunciar. “Foi um rapaz de 20 anos e uma de 18 que vieram prestar essa queixa, a mãe estava na rua e eles estavam tentando encontrar a criança”, disse.

Até o momento, nem a mãe do bebê e nem o casal que teria levado a criança foram localizados. O delegado José Erisvaldo, titular do 22º Distrito Policial, encaminhou o pedido de denúncia para a Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA).