Confira seu horóscopo para esta terça-feira 

Os aquarianos possuem um gênio bastante inventivo, natureza inquieta, com muita rapidez mental. Sua objetividade e auto confiança são notáveis, o que o faz preparado para os problemas. São independentes, mas possuem grande necessidade de ter uma família harmoniosa. É imprevisível e muda fácil seus planos de trabalho.

Quem nasceu hoje

Tem habilidade para resolver os assuntos mais delicados com extrema sabedoria. Trabalha sempre pensando no futuro. Não gosta dos atalhos, procura realizar as tarefas sem pular etapas. É observador e inteligente.

Alerta

Os sagitarianos continuam no alerta, e a indicação é de ter cuidados com inovações no campo profissional. Paciência com seu par afetivo e família. Entenda as pessoas que estão à sua volta. Não gaste à toa.

Áries – O momento exige mais de atenção com o seu trabalho. Não espere facilidades. Use sua natural inteligência e saiba que você deve contar somente com suas próprias forças. C. 759 M. 5628

Touro – Você esta em destaque, todos querem ajudar. Capricórnio e Peixes precisam de apoio. Comemore o brilho nos seus negócios. Finanças em alta. Amor com carinhos e compreensão. C. 214 M. 9086

Gêmeos – A Lua esta na sua 6ª casa, isso significa colaboração da família e de pessoas ligadas ao seu trabalho. As finanças começam a trazer mais tranquilidade. Seu amor esta mais participativo. C. 993 M. 0472

Câncer – Oportunidade de mudar um pouco seus negócios e os que são funcionários podem receber uma promoção. Uma conversa com a família deve esclarecer muitos problemas. C. 650 M. 0721

Leão – Dia para acertos domésticos, pode tratar de mudança, compra ou reforma da casa. Conte com Aquário e Libra. Grande força para enfrentar as transformações no seu trabalho. C. 485 M. 2513

Virgem – A fase é bem tranqüila, haverá oportunidades de melhorar sua vida profissional. Novos amigos, pode pensar em realizar negócios em parceria. Acertos na sua vida amorosa. C. 506 M. 3867

Libra – Não se preocupe com as finanças, terá oportunidade de realizar negócios lucrativos. Amor prometendo harmonia. Tente em jogos e loteria. Nativos de Capricórnio e Câncer colaboram. C. 162 M. 6345

Escorpião – Fase em que você colabora com a família e os negócios domésticos. Excelente para compras e encontros relacionados com seu trabalho. Sua vida profissional começa a crescer. C. 874 M. 7796

Sagitário – Dia de alerta, respire fundo e não crie problemas. Adie viagens, compras, decisões domésticas e procure se harmonizar com seu amor. Deixe para depois deste período as mudanças no trabalho. C. 737 M. 3104

Capricórnio – Organize seus negócios, trabalhos, enfim se programe porque amanhã entrará no alerta. A família traz mais compreensão e você se sente fortalecido. Conte com mais dinheiro. C. 023 M. 1258

Aquário – O seu dinamismo no trabalho trará sucesso nos negócios e aumento dos seus ganhos. Os astros indicam que Sol e Mercúrio, ajudam a resolver antigos problemas no lar, nas finanças e no amor. C. 398 M. 8419

Peixes – Mercúrio e o Sol na sua 12ª casa pedem que você não passe dos limites com a família e tenha paciência no trabalho. Evite novos gastos. Fique na rotina, pensamentos positivos. C. 641 M. 4930