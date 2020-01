BBB 20: Pyong Lee é criticado por entrar no reality e deixar mulher grávida de 8 meses

O youtuber e hipnólogo Pyong Lee é um dos famosos que estão na equipe Camarote do novo BBB 20 . No entanto, a entrada dele na casa tem um certo burburinho nas redes sociais. Há pessoas que dizem que ele não está nem aí para o filho que nascerá no mês que vem, já que sua esposa está gravida há oito meses.

A cantora Sammy deve parir em poucas semanas. Porém, se Lee não for para o logotipo do paredão, certamente perderá ou fará parte do seu primeiro herdeiro.

Na internet, principalmente na conta oficial do hipnólogo no Twitter, seguidores ou acusados de relaxamento quanto à família.

No seu canal no YouTube, que contém mais de seis milhões de pessoas, Pyong deixou um vídeo agendado para entrar no logotipo depois de anunciar o anúncio oficial por parte da Globo. Nele, conta que deseja ajudar pessoas com o seu domínio e explicou os motivos que levaram a esse desafio.

Uma esposa de Pyong, Sammy, também fez um vídeo nas histórias de seu Instagram, respondendo a uma pergunta de um seguidor e indagava sobre o motivo pelo qual o pai do filho dela teve os primeiros filhos ou o nascimento de um filho para entrar no BBB.

“O motivo são vocês [seguidores] que mandam mensagens que querem tirar a vida, com depressão, ansiedade. Ele está indo para alcançar pessoas que às vezes não conseguem acessar pela Internet. Pessoas que precisam de saber que existe solução, que dá para tratar [depressão] com hipnose e que há esperança ”, respondeu.

