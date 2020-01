Corpo encontrado em chácara é de jovem que desapareceu após sair com amigo

O corpo encontrado na manhã desta segunda-feira (20), em uma chácara de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, é da jovem Layane Aparecida da Silva, de 19 anos. A mãe dela, Inês da Silva, disse que a filha desapareceu após sair com um amigo, na noite de sábado (18).

“Não sei o que aconteceu, pois ela saiu para se encontrar com um amigo, que vivia aqui em casa atrás dela. Falei com a mãe dele e ela me disse que a Layane estava em outro lugar com outra pessoa, entretanto, algumas pessoas aqui da região disseram que ela não estava nesse local”, relatou a mãe.

Ao procurar o amigo de Layane, a mãe dele disse à Inês que ele estava dormindo. “Também contou que ele mencionava que sentia vontade de se matar. Eu ainda falei para a Layane não fazer o menino se apaixonar por ela. Depois, se ela não quisesse ficar com ele, poderia dar problema. Mas ela dizia gostava dele, que era boa gente”, contou.

