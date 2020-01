Silvio Santos terá que fazer DNA e pode ganhar nova filha

O apresentador Silvio Santos será obrigado pela Justiça a fazer um teste de paternidade. O apresentador foi citado em um processo por Clemozeide Lundgren, que é decoradora, e diz ser filha do dono do Baú. Segundo o colunista Leo Dias, a ação corre em segredo de Justiça. Silvio já tem seis filhas.

Ainda de acordo com Leo, o processo começou há 4 anos, em Santa Catarina, mas foi transferido para São Paulo. A assessoria de Silvio Santos não se pronunciou sobre o caso.

Silvio é pai de Patrícia Abravanel, Rebeca Abravanel, Daniela Beyruti, Renata Abravanel e Cintia Abravanel, frutos do relacionamento do apresentador com Íris Abravanel. Ele ainda é pai de Silvia Abravanel, do relacionamento com Maria Aparecida Vieira Abravanel.

Esta não é a primeira vez que o comunicador faz um teste de DNA para descobrir se tem um filho fruto de uma relação extra-conjugal. O mais recente caso foi da cozinheira Cassia Schmidt Pavan Vitullo, de 59 anos, que gostaria de saber se era filha do Dono do Baú.

O processo foi aberto em 2010. Porém, o resultado final saiu apenas em julho de 2016. Cassia não é filha de Silvio. Aliás, nenhum exame de DNA anterior, feito pelo dono do SBT, deu positivo.

Por: Metrópoles.