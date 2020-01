Mulher negra é acusada injustamente de furto dentro de ônibus; carteira estava com outra passageira

Uma mulher negra foi acusada, injustamente, de ter furtado uma carteira dentro de um ônibus biarticulado por volta das 14 de quinta-feira (16), em Curitiba. O caso aconteceu na linha Santa Cândida/Capão Raso. Uma passageira filmou toda a ação. Ela também é negra e publicou o vídeo em uma rede social e disse que a situação configura racismo.

A imagem mostra quando a mulher é acusada do furto por um idoso. Um policial revistou a bolsa dela, mas não encontrou o objeto. Alguns minutos depois, uma passageira aparece e disse que viu uma moça pegar a carteira do idoso.

O policial foi até a jovem e pediu para que outra mulher puxasse um objeto de dentro da calça da suspeita. A carteira do idoso estava com ela e foi devolvida a ele. Segundo testemunhas, ele não pediu desculpas a moça negra pela acusação injusta. A mulher que praticou o furto foi encaminhada para a Central de Flagrantes de Curitiba.

No post, a jovem que fez a gravação desabafou sobre o ocorrido. Ela contou que estava indo para o trabalho e que tudo começou quando ela ouviu uma senhora "bem desesperada".

"Ela se levantou para entender o pq estava sendo acusada e eu fui atrás gravar . nisso tinha um carro de polícia na lateral do ônibus que imediatamente entro no ônibus e foi diretamente abordar a moça até porque a maioria das pessoas no ônibus dizia que teria sido ela a autora do roubo (SIC)", disse a jovem em um trecho da mensagem.

A jovem relatou que se emocionou em vários momentos enquanto gravava a ação, mas evitou demonstrar o sentimento para a mulher que estava sendo acusada.

"As pessoas estavam tentando me convencer que não era racismo que isso sempre acontece. mais não isso não deve acontecer ! as pessoas aplaudiram a atividade dos polícias mais não fizeram nada para ajudar a moça. ao mínimo pediram desculpas a ela (SIC)", disse.

Ela também argumentou que a mulher não quis registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.) sobre o caso.













(Com informações do G1 PR)