Com marcas de violência sexual, jovem é encontrada morta em chácara 

Com marcas de violência sexual, uma jovem de aproximadamente 25 anos foi encontrada morta no final da manhã desta segunda-feira (20), em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. De acordo com a polícia, o corpo estava dentro de uma chácara cercada por várias residências da Avenida Rui Barbosa.

De acordo com o tenente Reginaldo Cason, do 17º Batalhão da Polícia Militar (PM), ao que tudo indica, a vítima foi morta na noite de domingo. “Ela estava seminua e provavelmente foi abusada. É um crime bastante bárbaro e encontramos até mesmo marcas de queimaduras”, descreveu.

Diate do crime, a PM isolou ao local e o Instituto de Criminalística tenta identificar elementos que levem até o criminoso.

Para o tenente Cason, é provável que a vítima tenha sido arrastada até o local. “A única barreira da rua para a chácara é uma cerca de arame. É um caso revoltante”, concluiu.

A Delegacia de São José dos Pinhais investiga o caso.

(BANDA B)