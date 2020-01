Caminhão da dupla Bruno e Barreto se envolve em acidente com morte

Um homem morreu em um acidente de trânsito no inicio da manhã deste domingo (19), na rodovia SC-470 que dá acesso a cidade de Sul Brasil, no Oeste de Santa Catarina. Envolveram-se um veículo VW/Parati com placas de Modelo (SC) e um caminhão Volvo com placas de Maringá da dupla Bruno e Barreto.

O condutor da Parati, Paulo Silveira, 32 anos morreu no local do acidente. Ele era patrão do CTG Modelo da Tradição e filho do comunicador da Modelo FM Dirceu Silveira.

As causas do acidente não foram informadas.

(Banda B)