Bolsonaro deve se reunir com Regina Duarte na tarde desta segunda-feira, no Rio

O presidente Jair Bolsonaro deve se reunir na tarde desta segunda-feira (20), no Rio de Janeiro, com a atriz Regina Duarte. A informação é de assessores do presidente. Na conversa, marcada para 15h, no aeroporto Santos Dumont, os dois vão falar sobre o convite para ela assumir a Secretaria Nacional de Cultura.

Na sexta-feira (17), o então secretário nacional de Cultura, Roberto Alvim, foi demitido por Bolsonaro. Alvim publicou nas redes sociais um vídeo no qual faz um discurso com frases semelhantes às usadas por Joseph Goebbels, ministro da Propaganda do governo nazista de Adolf Hitler. O nome de Regina Duarte surgiu dentro do governo como o favorito para a vaga de Alvim.

A Secretaria Nacional de Cultura herdou as atribuições do antigo Ministério da Cultura, extinto por Bolsonaro. Ainda não há uma definição se, com a eventual ida de Regina Duarte para o governo, a Cultura ganharia status de ministério novamente.